Srpski borac je sada na desetom mestu, dok je Amerikanac deveti iako je bio pre meča petnaesti.

Kredit: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Uroš Medić zauzima deseto mesto na najnovijoj UFC rang-listi velter kategorije, nakon što je pao za jednu poziciju, dok je Kevin Holand napredovao čak šest mesta i sada je deveti.

Ovakav rasplet izazvao je pažnju jer su se dvojica boraca nedavno sastala, a njihov meč završen je nerešenim rezultatom. Srpskom borcu je tokom borbe oduzet bod, ali ni to nije uticalo na stav sudija – nijedan od trojice nije bodovao meč u korist Amerikanca. Da nije bilo tih ilegaglinh udaraca, Srbin bi gotovo sigurno odneo pobedu, ovako...

Posebno je nejasno kako je onda Holand posle takvog ishoda ostvario veliki skok na listi, dok je srpski borac nazadovao. Promene su dodatno otvorile pitanje novog UFC sistema rangiranja, zasnovanog na veštačkoj inteligenciji, koji organizacija želi da uvede.

Medić je očekivao napredak i priliku da se sastane sa nekim od bolje plasiranih boraca, ali bi umesto toga mogao ponovo da ukrsti rukavice sa Holandom. Revanš se sve češće pominje kao moguća naredna opcija.

Da li je i izjava prvog čoveka UFC-a Dejne Vajta uticala na ovakvu tabelu ostaje pitanje, a on je neposredno po završetku događaja u Njujorku iskazao veliko nezadovoljstvo zbog odluke sudija.

- Ta sudijska odluka je za mene potpuno suluda. Ne znam kako je to moguće. Sramota me je i da vam kažem šta mi se, dođavola, večeras dogodilo. Imao sam ovde mnogo ljudi zbog poslovnih obaveza, razgovarao sam sa svima, bio zauzet raznim stvarima. Ali jedno je jasno, Kevin Holand je pobedio u toj borbi. Jedan od mojih sinova mi je poslao poruku i pitao: 'Kako je Kevin Holand izgubio tu borbu?' Odgovorio sam mu: 'Kevin Holand je izgubio?' Nisam čak ni znao, jer nema šanse da je izgubio tu borbu - rekao je Vajt.