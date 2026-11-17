Selektor zagrmeo pred Srbiju: "Nije normalno da..."!
Predstoje dani istine protiv "orlova".
Selektor Litvanije Dainius Adomaitis nije krio nezadovoljstvo, zbog preklapanja obaveza u Evroligi i reprezentativnog kalendara.
To je dovelo u pitanje jačinu sastava baltičke selekcije, koja će u novembarskim prozorima dočekati četu Dušana Alimpijevića. Naime, Litvanci će 26. novembra ugostiti Srbiju u Klaipedi, a samo dan ranije Žalgiris gostuje Real Madridu u Evroligi.
Čak šestorica igrača sa spiska nacionalnog tima nastupaju za klub iz Kaunasa – Jonas Valančunas, Ažuolas Tubelis, Arnas Butkevičijus, Deividas Sirvidis, Marek Blaževič i Dovidas Giedraitis.
Osim njih, obaveze u elitnom evropskom takmičenju imaju i Rokas Jokubaitis iz Bajerna, odnosno Ignas Sargijunas iz Fenerbahčea.
Adomaitis, koji se nedavno vratio na klupu Litvanije, grmi jer je nedopustivo što problem sa usklađivanjem kalendara FIBA i Evrolige nije rešen maltene celu deceniju.
- Mislim da nije normalno da je ovaj sistem uveden 2017. godine, pre devet godina, i da su već tada svi govorili koliko je teško da se evroligaški igrači priključe reprezentacijama. Najviše me iznenađuje što se za tih devet godina apsolutno ništa nije popravilo - rekao je Dainius Adomaitis.
Litvanski stručnjak naglasio je da najveću cenu ovakvog sistema plaćaju sami košarkaši, koji se neretko nalaze između klupskih i reprezentativnih obaveza.
- Igrači na kraju ispaštaju, a vi u medijima onda počnete da preispitujete njihove odluke. Dešava se da imaju ozbiljnih zdravstvenih problema, ali klubovi to ne objavljuju i kriju čak i od protivnika. Onda izgleda kao da igrač jednostavno ne želi da igra - nastavio je u istom tonu.
Iskusni trener ne dovodi u pitanje želju izabranika da predstavljaju nacionalni tim.
-Svi žele da igraju za svoju reprezentaciju, to mogu da vam garantujem. Sistem je takav kakav jeste i naš posao kao trenera je da mu se prilagodimo - zaključio je Dainius Adomaitis.
Duel Litvanije i Srbije ima veliki značaj u borbi za plasman na Mundobasket u Kataru naredne godine. "Orlovi" su trenutno drugoplasirani u grupi J sa skorom 6-2, dok je baltička država četvrta i ima bilans 4-4.
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