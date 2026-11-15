Uroš Medić ovako nešto nije doživeo u karijeri (VIDEO)

Uroš Medić stigao je na UFC 334 u Njujorku posle četiri uzastopna nokauta u prvoj rundi, sa velikim ambicijama i željom da napravi još jedan korak ka samom vrhu velter kategorije. Ipak, u najvećoj borbi dosadašnje karijere nije uspeo da stigne do pobede. Duel sa iskusnim Kevinom Holandom završen je nerešenim rezultatom, a ključni trenutak bila su dva nedozvoljena udarca srpskog borca ispod pojasa, zbog kojih mu je oduzet jedan poen.

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"Doktor" nije izgledao onako kako smo navikli da ga gledamo. Holand je svojim raznovrsnim arsenalom, velikim rasponom ruku i neobičnim stilom borbe uspeo da poremeti ritam srpskog nokautera i natera ga da se prilagođava tokom meča.

Amerikanac je bio konkretniji u prvoj rundi, koju je obeležio rušenjem i dva pokušaja gušenja. Medić je uspeo da se izvuče iz nezgodnih situacija, ali je bilo jasno da ga čeka izuzetno zahtevan zadatak.

🚨 Kevin Holland vs Uros Medic is declared a majority DRAW Bruce Buffer announced it as (30-27, 29-28, 28-28), which should be a majority decision... The broadcast later corrected it and says the actual scorecards are (29-27, 28-28, 28-28) https://t.co/iPAlIVrdUw — Championship Rounds (@ChampRDS) November 15, 2026

Srpski borac se potom probudio i počeo da pronalazi svoj ritam, ali su usledila dva udarca ispod pojasa. Sudija Mark Godard zbog toga mu je oduzeo jedan poen, što se na kraju ispostavilo kao presudno za konačan ishod. Holand je dobio i pet minuta pauze, koliko pravila predviđaju u takvoj situaciji.

U poslednjoj rundi Medić je morao da preuzme rizik i krene u potpunu ofanzivu. U samoj završnici otvorila mu se velika prilika – serijom snažnih udaraca desnom rukom uspeo je da uzdrma iskusnog Amerikanca, ali Holand je izdržao nalet i dočekao poslednje zvono.

Usledilo je čitanje sudijskih kartica. Dvojica arbitara bodovala su borbu 28:28, dok je jedan dao prednost Holandu rezultatom 29:27. Zbog oduzetog poena Mediću, duel je završen većinskim nerešenim ishodom.

Ostaje utisak da je srpski borac propustio veliku priliku da upiše jednu od najvažnijih pobeda u karijeri. Ipak, nije pretrpeo poraz, a prvi put je odradio sve tri runde u profesionalnoj karijeri.

Medić tako nije dobio željenu potvrdu da može da se probije u sam vrh velter divizije, ali je pokazao da može da izdrži i drugačiju vrstu izazova od onih na koje je navikao. Sada mu predstoji da izvuče pouke iz ovog nastupa i sačeka novu priliku za iskorak među najbolje borce kategorije do 77 kilograma.