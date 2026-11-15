Dominacija zvana Nikola Jokić: Denver na krilima Srbina razbio Pelikanse

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Nju Orleans Pelikanse na gostovanju rezultatom 116:108 i tako stigli do sedme pobede u sezoni. Nikola Jokić ponovo je bio jedan od najzaslužnijih za trijumf svog tima, pošto je utakmicu završio sa 26 poena, osam skokova i 10 asistencija, dok je Džamal Marej dodao 23 poena, sedam skokova i devet asistencija.

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Denver je tako upisao četvrtu pobedu u poslednjih pet utakmica, dok su Pelikansi nastavili negativnu seriju i pretrpeli šesti uzastopni poraz.

Tandem Jokić – Marej ponovo je bio ključni pokretač igre Nagetsa. Srpski centar je do 26 poena stigao uz odličan šut iz igre (9/14), a samo dva skoka delila su ga od novog tripl-dabla. Pored poenterskog učinka, imao je i 10 asistencija, potvrdivši još jednom koliko znači u organizaciji napada Denvera.

Marej je pogodio devet od 16 šuteva iz igre, a uz 23 poena upisao je sedam skokova i devet asistencija. Imao je i najbolji plus-minus učinak u ekipi – čak +16.

Nagetsi su tako treći put ove sezone savladali Nju Orleans, protiv kojeg imaju maksimalan učinak u dosadašnjem delu takmičenja.

Ipak, domaćin nije dozvolio rivalu da lako dođe do pobede. Jokić je već u prvoj četvrtini postigao devet poena, a na poluvreme je otišao sa 12 poena, pet skokova i pet asistencija. Pelikansi su, međutim, uspevali da održe priključak zahvaljujući Džeremaji Firsu i Deriku Kvinu, koji su u prvom delu utakmice zajedno postigli 16 poena.

Nju Orleans je u završnici druge četvrtine prišao na samo poen zaostatka, pošto je Džeron Pjer junior pogodio iz prodora 53 sekunde pre odlaska na veliki odmor. Domaći tim je nastavio da preti i tokom treće deonice, kada je trojkom Karla Matkovića smanjio razliku na svega dva poena.

Ipak, Denver je u poslednjoj četvrtini uspeo da prelomi utakmicu i sačuva prednost. Kristijan Braun doprineo je pobedi sa 17 poena, sedam skokova i četiri ukradene lopte, dok je Demar Derozan pogotkom posle okreta povećao prednost Nagetsa na 102:87, šest minuta i 36 sekundi pre kraja.

U redovima Nju Orleansa najefikasniji je bio Zajon Vilijamson sa 24 poena. Sadik Bej dodao je 16, dok je Džeron Pjer junior za 23 minuta na parketu postigao 13 poena.

Za Pelikanse je važna vest i povratak Iva Misića, koji je zbog povrede kolena propustio prethodnih 10 utakmica. Igrao je uz ograničenu minutažu i zabeležio tri poena, osam skokova i četiri blokade.

Nju Orleans je, ipak, i dalje suočen sa kadrovskim problemima. Trej Marfi propustio je četvrtu uzastopnu utakmicu