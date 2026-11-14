Tek došao, a već odlazi: Amerikanac napušta Olimpijakos?
JORGOS Barcokas bi mogao da ostane bez košarkaša koji je nedavno stigao u Pirej.
Došao je Džon Končar kao veliko pojačanje u redove prvaka Evrope, ali vrlo lako bi saradnja mogla da se okonča posle manje od mesec dana, prenosi "Eurohoops".
Ističe se da mu ne leži grad, kao i da se oseća pomalo nesigurno i pod pritiskom, zbog toga što se još uvek nije prilagodio.
Ovaj 30-godišnjak je u Evroligi odigrao dve utakmice za Olimpijakos i na duelima sa Crvenom zvezdom i Dubaijem nije uspeo da se upiše u strelce.
On i Tajrik Džons nisu otputovali sa ekipom u Solun na prvenstveni duel sa Arisom, s obzirom na to da nemaju pravo nastupa.
Ipak, očekuje se da obojica igrača odu sa timom na Kipar i duel sa Makabijem u najelitnijem takmičenju, osim ako se ne dogode neke nepredviđene okolonosti u slučaju Končara.
Amerikanac je u NBA ligi čak sedam sezona proveo u Memfisu, dok je ovu počeo u Juti džez, ali se vrlo brzo preselio u Evropu, no ostaje da se vidi koliko će se tu zadržati.
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