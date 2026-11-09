Reprezentativac napustio Partizan! Grobari očima ne veruju!

Iznenadan potez jednog od najboljih igrača crno-belih.

FOTO: N. Skenderija

Nema kraja problemima Rukometnog kluba Partizan! Odlasci se nižu kao na traci u Humskoj, a poslednji je sidro digao - Miloš Kos!

Reprezentativac Srbije je, kako saznaje "Mozzart Sport" odlučio prvi da krene putem predsednika Miljana Žugića i trenera Raula Gonzalesa, koji su prethodno podneli ostavke.

Iskusni as će, ipak, nastaviti saradnju sa Špancem, koji će ga trenirati u nacionalnom timu naše države.

Reprezentativac Srbije se vraća u Bundesligu, potpisao je ugovor sa poslednjeplasiranim timom najjače lige na svetu, Veclarom. Pokušaće sa timom iz pokrajine Hesen da izbori opstanak.

Kos je početkom godina kao veliko pojačanje potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom. Mučile su ga povrede prethodne dve sezone, pa nije bio na nivou prethodnih igara. Proteklih godinu i po igrao je za Erlangen, iz kojeg je otišao kao slobodan igrač. Afirmaciju je stekao u Zagrebu, a u orbitu ga je izbacio Izviđač iz Ljubuškog, najbolji klub u BiH.

Inače, Kos će biti jedan od najvećih aduta "orlova" i selektora Gonzalesa, na predstojećem Svetskom prvenstvu u Nemačkoj, gde je Srbija obezbedila svoje mesto.

БОНУС ВИДЕО: МЛАДИЋ ИЗ БЕОГРАДА СВУДА УЗ СРБИЈУ: Филип са урнебесном мајицом пружа подршку ''орловима'' и у Лилу