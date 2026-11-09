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Reprezentativac napustio Partizan! Grobari očima ne veruju!

С.С.

09. 11. 2026. u 22:42

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Iznenadan potez jednog od najboljih igrača crno-belih.

Репрезентативац напустио Партизан! Гробари очима не верују!

FOTO: N. Skenderija

Nema kraja problemima Rukometnog kluba Partizan! Odlasci se nižu kao na traci u Humskoj, a poslednji je sidro digao - Miloš Kos!

Reprezentativac Srbije je, kako saznaje "Mozzart Sport" odlučio prvi da krene putem predsednika Miljana Žugića i trenera Raula Gonzalesa, koji su prethodno podneli ostavke.

Iskusni as će, ipak, nastaviti saradnju sa Špancem, koji će ga trenirati u nacionalnom timu naše države.

Reprezentativac Srbije se vraća u Bundesligu, potpisao je ugovor sa poslednjeplasiranim timom najjače lige na svetu, Veclarom. Pokušaće sa timom iz pokrajine Hesen da izbori opstanak.

Sportfoto Zink / Daniel Marr / imago sportfotodienst / Profimedia

Kos je početkom godina kao veliko pojačanje potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom. Mučile su ga povrede prethodne dve sezone, pa nije bio na nivou prethodnih igara. Proteklih godinu i po igrao je za Erlangen, iz kojeg je otišao kao slobodan igrač. Afirmaciju je stekao u Zagrebu, a u orbitu ga je izbacio Izviđač iz Ljubuškog, najbolji klub u BiH.

Inače, Kos će biti jedan od najvećih aduta "orlova" i selektora Gonzalesa, na predstojećem Svetskom prvenstvu u Nemačkoj, gde je Srbija obezbedila svoje mesto.

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