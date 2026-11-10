Srpska posla! Oglasio se hitno Denver zbog Nikole Jokića
REAGOVALI iz Kolorada!
Novi okršaj srpskih asova u NBA ligi doneo je zanimljive scene u Teksasu. Naime, Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović sreli su se na parketu pre utakmice između Denvera i Hjustona.
Njihov srdačan zagrljaj i kratko ćaskanje toliko su oduševili Ameriku da je Denver odmah reagovao i na svom zvaničnom Instagram profilu objavio snimak uz kratku poruku na srpskom koja je zapalila mreže: "Brates".
Ipak, čim je počeo meč, prijateljstvo je ostavljeno po strani. Bogdanov Hjuston je na kraju slavio sa 110:100, a i pored poraza svog tima, Jokić je brutalnom partijom (25 poena, 16 skokova, 8 asistencija) još jednom pokazao ko je gazda u najjačoj ligi sveta!
Bogdanović je u trijumfu svoje ekipe učestvovao sa 8 poena za 12 minuta na parketu.
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