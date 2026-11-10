Košarka

Srpska posla! Oglasio se hitno Denver zbog Nikole Jokića

М.П.

10. 11. 2026. u 06:35

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REAGOVALI iz Kolorada!

Српска посла! Огласио се хитно Денвер због Николе Јокића

AP Photo/David Zalubowski

Novi okršaj srpskih asova u NBA ligi doneo je zanimljive scene u Teksasu. Naime, Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović sreli su se na parketu pre utakmice između Denvera i Hjustona.

Njihov srdačan zagrljaj i kratko ćaskanje toliko su oduševili Ameriku da je Denver odmah reagovao i na svom zvaničnom Instagram profilu objavio snimak uz kratku poruku na srpskom koja je zapalila mreže: "Brates".

Ipak, čim je počeo meč, prijateljstvo je ostavljeno po strani. Bogdanov Hjuston je na kraju slavio sa 110:100, a i pored poraza svog tima, Jokić je brutalnom partijom (25 poena, 16 skokova, 8 asistencija) još jednom pokazao ko je gazda u najjačoj ligi sveta!

Bogdanović je u trijumfu svoje ekipe učestvovao sa 8 poena za 12 minuta na parketu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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