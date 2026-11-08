Tuga u formuli 1: Preminuo legendarni šampion!

Svet automobilizma potresla je vest o smrti Alana Džonsa, legendarnog australijskog vozača i prvog šampiona Formule 1 u istoriji ekipe Vilijams. Džons je preminuo 5. novembra, u 80. godini, posle kratke bolesti.

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Džons je titulu svetskog šampiona osvojio 1980. godine, čime je postao prvi od ukupno sedam vozača koji su sa Vilijamsom stigli do najvećeg uspeha u Formuli 1. Tokom karijere ostvario je 12 pobeda na trkama za Veliku nagradu, a u najbržem cirkusu takmičio se od 1975. do 1986. godine.

Tužnu vest potvrdila je njegova supruga Amanda Batler-Dejvis, u saopštenju koje je objavio Automobilski sportski savez Australije.

— Sa neizmernom tugom objavljujemo da je preminuo naš voljeni Alan. Napustio nas je 5. novembra, posle kratke bolesti. Nedostajaće nam neizmerno, a oni koji su mu bili najbliži, kao i brojni navijači čiju je podršku uvek cenio, pamtiće ga sa ljubavlju — navedeno je u saopštenju.

Džons je debitovao u Formuli 1 1975. godine, na Velikoj nagradi Španije, vozeći za ekipu Hesket. Prvu pobedu ostvario je dve godine kasnije, na Velikoj nagradi Austrije, kao član Šedou tima, da bi 1978. prešao u Vilijams.

Već 1979. godine završio je sezonu na trećem mestu u generalnom plasmanu, a godinu dana kasnije stigao je do šampionske titule. Te sezone pobedio je na pet trka i završio na podijumu na gotovo svim trkama koje je okončao. U borbi za titulu bio je uspešniji od Nelsona Pikea.

Džons je bio drugi Australijanac koji je postao svetski šampion Formule 1, posle legendarnog Džeka Brebama, koji je titule osvajao 1959, 1960. i 1966. godine.

Ostao je i poslednji australijski vozač koji je trijumfovao na Velikoj nagradi Australije. To mu je pošlo za rukom 1980. godine na stazi Kalder Park u Melburnu, u vreme kada ta trka još nije bila deo zvaničnog šampionata Formule 1.

U sezoni 1981. ponovo je bio treći u generalnom plasmanu, a poslednju pobedu ostvario je u Las Vegasu. Na kraju te godine povukao se iz Formule 1, ali se 1983. pojavio na jednoj trci za Arouz, da bi se 1985. vratio kao stalni vozač novoformiranog Has tima. Poslednja sezona u najbržem cirkusu, 1986. godine, nije mu donela zapaženije rezultate.

Ni nakon odlaska iz Formule 1 nije napustio automobilizam. Nastavio je da se takmiči u trkama turističkih automobila i izdržljivosti, uglavnom u Australiji, a kasnije je postao i omiljeno televizijsko lice i komentator automobilskog sporta u svojoj zemlji.

— Alan je posvetio život automobilizmu i iza sebe ostavio nasleđe koje će trajati kroz brojne ljude na čije je živote uticao. Svojim dostignućima, strašću i prepoznatljivim karakterom, kako na stazi tako i van nje, ostavio je neizbrisiv trag u sportu, u Australiji i širom sveta — poručila je njegova supruga.