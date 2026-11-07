Politika

PROFESOR PRVANOVIĆ: Stižu mi upozorenja da ću ostati bez posla ako ne prestanem da kritikujem Studentsku listu

В.Н.

07. 11. 2026. u 20:22

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SLOBODAN Prvanović, profesor i naučni savetnik Instituta za fiziku u Beogradu objavio je na mreži Iks da mu stižu upozorenja da će ostati bez posla ako ne prestane sa kritikama Studentske liste.

ПРОФЕСОР ПРВАНОВИЋ: Стижу ми упозорења да ћу остати без посла ако не престанем да критикујем Студентску листу

Foto: Printskrin Jutjub

On je svoju brigu podelio na Iksu.

Foto: Printskrin Iks

Objava Slobodana Prvanovića na Iksu

 - Zašto meni stižu upozorenja da ću da ostanem bez posla ukoliko ne prestanem da imam kritički odnos prema Studentskoj listi? Dobiću otkaz jer sam nešto napisao ili rekao o "oslobodiocima"? - napisao je Prvanović.

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