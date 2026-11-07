PROFESOR PRVANOVIĆ: Stižu mi upozorenja da ću ostati bez posla ako ne prestanem da kritikujem Studentsku listu
SLOBODAN Prvanović, profesor i naučni savetnik Instituta za fiziku u Beogradu objavio je na mreži Iks da mu stižu upozorenja da će ostati bez posla ako ne prestane sa kritikama Studentske liste.
On je svoju brigu podelio na Iksu.
- Zašto meni stižu upozorenja da ću da ostanem bez posla ukoliko ne prestanem da imam kritički odnos prema Studentskoj listi? Dobiću otkaz jer sam nešto napisao ili rekao o "oslobodiocima"? - napisao je Prvanović.
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