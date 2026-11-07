SAČUVAJTE SNIMKE REVOLUCIONARNOG TERORA! Vučić: Svi će odgovarati, zapamtite moje reči

Aleksandar Vučić poručio je danas, na sastanku Gradskih odbora u Beogradu, da je važno da se zabeleže sve akcije koje su, kako je naveo, predstavljale revolucionarni teror, jer će, prema njegovim rečima, svi koji su u njima učestvovali jednog dana odgovarati.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

- Važno je da se borimo i važno je da zabeležite sve što je spadalo u akcije revolucionarnog terora, zato što će svi jednog dana za to da odgovaraju. I da ne mislite da sam se šalio, zapamtite moje reči, setićete ih se za dve godine - rekao je Vučić.

On je pozvao prisutne da sačuvaju sve snimke incidenata u Zemunu, na Čukarici, Voždovcu i drugim mestima, tvrdeći da snimci koje su predali policiji možda neće biti sačuvani.

- Svi oni koji su upadali i tukli ljude u Zemunu, svi oni koji su to radili na Čukarici, svi oni koji su to radili na Voždovcu, svi oni koji su to radili na svim drugim mestima, samo sačuvajte sve snimke. To što ste dali policiji, to vam je sad džabe - poručio je Vučić.

On je ocenio da su snimci koje su građani predali policiji sklonjeni ili sakriveni, dodajući da policija, kako je naveo, sada nastoji da se dodvori novim vlastima i da ne pokazuje interesovanje za te slučajeve.

Vučić je potom govorio i o dolasku ljudi u Ministarstvo finansija, gde je, prema njegovim rečima, navodno seckana dokumentacija i pregledane fioke zaposlenih.

- Juče su došli ljudi u Ministarstvo finansija, kažu seckaju dokumentaciju. Šta će, neprijatno i njima. Naredilo im tužilaštvo? Došli ljudi, otvaraju fioke ljudima. Ni to ne znaju šta traže, ni šta rade tamo. Ni šta razumeju. Pa nisu oni idioti, oni su dobili nalog - rekao je Vučić.

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