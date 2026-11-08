MRAZ I POLEDICA OTEŽAVAJU VOŽNJU, TERETNJACI ČEKAJU NA BATROVCIMA: Evo kakvo je stanje na putevima u Srbiji

HLADNO jutro, uz mraz i niske temperature, donosi potencijalno klizave kolovoze, pa vozače očekuju zahtevniji uslovi za vožnju, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

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Zbog moguće poledice, posebno na mostovima, nadvožnjacima i u senovitim delovima puta, vozačima se savetuje dodatni oprez, jer je zaustavni put duži, a nagla kočenja mogu dovesti do gubitka kontrole nad vozilom.

Tokom popodneva očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na prilazima Beogradu, gde su moguća usporenja i zastoji. Dodatno vreme putovanja mogu produžiti i radovi na pojedinim deonicama.

Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5.15 časova, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema dužih zadržavanja, dok teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije, čekaju oko tri sata.

Prema kasnijim informacijama AMSS-a, dobijenim od Uprave granične policije u 17.15 časova, zadržavanje teretnih vozila na izlazu na Batrovcima iznosilo je jedan sat, dok za putnička vozila nije bilo čekanja na graničnim prelazima.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, prema podacima JP "Putevi Srbije".

Prema izveštaju Zimske službe ovog javnog preduzeća, svi najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja, kao i državni putevi drugog i trećeg prioriteta, prohodni su i na njima nema snega.

Kada je reč o konkretnim deonicama, zbog smanjene vidljivosti usled magle, vozači treba da budu posebno oprezni na auto-putu A5, između petlji Pojate i Koševi. Na auto-putu A2, između petlji Takovo i Ljig, saobraćaj se nakon saobraćajne nezgode odvija voznom trakom u oba smera, dok je na deonici auto-puta A3 Batrovci–Adaševci, u smeru ka Šidu, saobraćaj normalizovan nakon nezgode.

Nadležni apeluju na vozače da brzinu prilagode uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i izbegavaju nagle manevre, posebno u jutarnjim i večernjim satima kada je rizik od poledice veći.

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