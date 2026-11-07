Evroliga deli licencu: Zvezda i Partizan su podneli zahteve, u prvi plan iskočili...

Sve je teža situacija za najtrofejnije srpske klubove.

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Odavno su Crvena zvezda i Partizan, aplicirali kod Evrolige za dobijanje dugoročne franšizne licence.

Ipak, kako stvari stoje, večiti rivali moraće još da sačekaju, pošto je u prvi plan iskočio Hapoel Tel Aviv! Klub koji sa klupe predvodi Dimitris Itudis, nalazi se među najvećim kandidatima za dobijanje iste.

Na taj način izraelski velikan bi načinio ogroman korak ka stabilnosti među evropskim gigantima. Kako navodi izraelski portal hadisco.co.il, Hapoel Tel Aviv je na listi onih koji bi trebalo da dobiju pozitivan odgovor rukovodstva Evrolige. Zvanične odluke očekuju se krajem novembra, na sastanku čelnika najelitnijeg evropskog klupskog ranga.

Nepoznanica je koliko će godina važiti licenca koju budu dobili, ali izvesno je da se u grupi favorita za dobijanje statusa franšize nalaze: Dubai, Valensija i PAOK iz Soluna, dok je sada na tom spisku i Hapoel Tel Aviv.

Njihov imenjak iz Jerusalima još uvek nije među imenovanim za dobijanje dugoročne licence. Dakle, četa Saše Obradovića mora preko rezultata da stigne do elite, preciznije, da podigne pehar Evrokupa, jer je osvajaču zagarantovano u Evroligi.

Inače, Crvena zvezda i Partizan su se nalazili među favoritima za dobijanje licenci, ali kako vreme odmiče, utisak je da je dogovor sa Večitima neće biti postignut. Srpski velikani, međutim, ne odustaju od namere da steknu status franšiza.

Kako navode poslednje informacije, klubovi sa Malog Kalemegdana i iz Humske su obezbedili finansijske garancije neophodne za ulazak u novi sistem elitnog evropskog takmičenja.

U pitanju je prva rata koja iznosi 12,5 miliona evra, dok ukupna vrednost franšize za večite rivale "košta" 50 miliona evropskih novčanica.

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