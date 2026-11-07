Košarka

Rebrača uzalud dominirao: FMP izgubio od Budućnosti u neizvesnoj završnici

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

07. 11. 2026. u 21:35

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"PANTERI" pali u finišu i propustili priliku da drugi veliki skalp u ABA ligi.

Ребрача узалуд доминирао: ФМП изгубио од Будућности у неизвесној завршници

FOTO: KK FMP/ABA liga

FMP je u Železniku u 7. kolu poražen od Budućnosti sa 73:76 (14:28, 24:16, 23:15, 12:17) i nije uspeo posle Crvene zvezde da sruši i tim koji se takmiči u Evrokupu.

Podgoričani su odigrali sjajno prvu četvrtinu i sve je delovalo da će upisati ubedljivu i laku pobedu, ali malo po malo i izabranici Saše Nikitovića su izgledali sve bolje na parketu i uspeli da se sa -18 spuste na -6 - 38:44 na kraju prvog poluvremena.

Domaćin je nastavio sa dobrom igrom u nastavku meča i u finišu treće četvrtine napravio je preokret i došao do prednosti.

U četvrtom periodu se vodila velika borba, FMP je imao prednost od 69:71, ali je šampion Crne Gore napravio seriju 7:2 i uspeo je da dođe do trijumfa.

Najbolji u pobedničkom timu bio je Ajverson Molinar sa 19 poena, pratio ga je Džuvan Morgan sa 13. Na drugoj strani je blistao Filip Rebrača koji je ostvario dabl-dabl učinak od 28 poena i 13 skokova što je bilo dovoljno za indeks korisnosti 38. Osim njega dobar je bio Džemaja Nil sa 17 poena.

FMP u A grupi ABA lige ima učinak 2-4, Budućnost je na 5-1.

ABA liga, 7. kolo

A grupa

Subota

Borac - Cedevita Olimpija 71:85
Krka - Igokea 73:67
FMP - Budućnost 73:76

Ponedeljak

Crvena zvezda - Slovan 18
Široki - Cibona 19

B grupa

Četvrtak

Spartak - Zadar 67:51

Subota

Ilirija - Beč 60:74

Nedelja

Kluž - Bosna 11
Partizan - Studentski centar 13

Ponedeljak 

Mega - Dubai 20

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