Noris najbrži u Brazilu: Britanac obezbedio pol poziciju na stazi u Sao Paulu
VOZAČ Meklarena Britanac Lando Noris osvojio je ove subote pol poziciju za Veliku nagradu Brazila u šampionatu Formule 1.
On je na stazi u Sao Paulu stigao do četvrte pol pozicije u ovoj sezoni. Do ovog plasmana došao je vremenom 1:27,470 minuta. Kvalifikacije su zbog jake kiše trajale skoro dva i po sata.
Drugi je bio vozač Mercedesa Britanac Džordž Rasel, koji je za Norisom zaostao 0,204 sekunde. Međutim, Rasel će zbog kazne startovati sa sedme pozicije.
Italijan Kimi Antoneli iz Mercedesa, koji je prošle nedelje obezbedio šampionsku titulu u F1, zauzeo je treće mesto sa 0,625 sekundi razlike u odnosu na pobednika kvalifikacija.
Antoneli se nalazi na prvom mestu u generalnom plasmanu vozača sa 380 bodova. Vozač Red Bula Holanđanin Maks Ferstapen je drugi sa 261, dok je Britanac Luis Hamilton iz Ferarija treći sa 259.
Mercedes je prvi u konkurenciji timova sa 630 bodova, drugoplasirani je Ferari sa 504, a na trećem mestu je Red Bul sa 382.
Trka za Veliku nagradu Brazila biće vožena sutra od 18 časova.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
Sada i zvanično: Evo ko će sve nastupiti na završnom turniru u Torinu!
07. 11. 2026. u 10:50
Jokić najavio spektakl: "Možda stignem do tripl-dabla, biće sjajno"
07. 11. 2026. u 10:34
Bruka! Tajrik Džons imao ispad protiv Zvezde, odmah reagovao trener Olimpijakosa (VIDEO)
07. 11. 2026. u 09:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Jokić najavio spektakl: "Možda stignem do tripl-dabla, biće sjajno"
Nikola Jokić ponovo je privukao pažnju izjavama pred naredni duel Denver Nagetsa, a ovog puta govorio je o razlikama između evropske i američke košarke, kao i o kvalitetu NBA lige.
07. 11. 2026. u 10:34
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)