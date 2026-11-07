Noris najbrži u Brazilu: Britanac obezbedio pol poziciju na stazi u Sao Paulu

VOZAČ Meklarena Britanac Lando Noris osvojio je ove subote pol poziciju za Veliku nagradu Brazila u šampionatu Formule 1.

FOTO: Tanjug/AP/Andre Penner

On je na stazi u Sao Paulu stigao do četvrte pol pozicije u ovoj sezoni. Do ovog plasmana došao je vremenom 1:27,470 minuta. Kvalifikacije su zbog jake kiše trajale skoro dva i po sata.

LANDO NORRIS TAKES POLE IN SAO PAULO! 🇧🇷👊 #F1 #BrazilGP https://t.co/Y8SBv5fI5z — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

Drugi je bio vozač Mercedesa Britanac Džordž Rasel, koji je za Norisom zaostao 0,204 sekunde. Međutim, Rasel će zbog kazne startovati sa sedme pozicije.

Italijan Kimi Antoneli iz Mercedesa, koji je prošle nedelje obezbedio šampionsku titulu u F1, zauzeo je treće mesto sa 0,625 sekundi razlike u odnosu na pobednika kvalifikacija.

Antoneli se nalazi na prvom mestu u generalnom plasmanu vozača sa 380 bodova. Vozač Red Bula Holanđanin Maks Ferstapen je drugi sa 261, dok je Britanac Luis Hamilton iz Ferarija treći sa 259.

Mercedes je prvi u konkurenciji timova sa 630 bodova, drugoplasirani je Ferari sa 504, a na trećem mestu je Red Bul sa 382.

Trka za Veliku nagradu Brazila biće vožena sutra od 18 časova.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju