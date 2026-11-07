JOŠ JEDAN POSTUPAK POKRENUT PROTIV INFORMERA Brnabić: Lepota nezavisnog REM-a, gasi sve osim plenumskih medija Studentske liste

PREDSEDNICA Skupštine Srbije i v.d. predsednika Republike Srbije Ana Brnabić oglasila se na svom Iks nalogu povodom novog postupka koji je pokrenut protiv televizije Informer.

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

- Još jedan postupak pokrenut protiv Informera, jer je, zamislite, tokom jednog intervjua voditeljka iznosila "pristrasne političke konstatacije". Za to vreme, tokom čitave izborne kampanje, tokom izborne tišine i nakon izbora, N1 i Nova S ne rade ništa drugo osim vređanja Aleksandra Vučića, SNS-a i liste Ujedinjena Srbija. Na najbesprizorniji način su kršili izbornu tišinu, čitav izborni dan agitovali da se glasa za Studentsku listu, a i danas otvoreno slave pobedu te liste. Ako neko u ovoj zemlji nije medij, oni nisu mediji! Oni su mozak i srce psihološke operacije izvedene nad građanima Srbije. Ali, zamislite, članovi Saveta REM-a ništa od ovoga ne vide, plus ih puštaju da i dalje, suprotno zakonima Srbije, rade kao luksemburška TV. Lepota nezavisnog REM-a. Gasi sve osim plenumskih medija Studentske liste! - navodi se u objavi na društvenoj mreži Iks.

Još jedan postupak pokrenut protiv Informera, jer je, zamislite, tokom jednog intervjua voditeljka iznosila "pristrasne političke konstatacije". Za to vreme, tokom čitave izborne kampanje, tokom izborne tišine i nakon izbora, N1 i Nova S ne rade ništa drugo osim vređanja Aleksandra Vučića @avucic, SNS-a i liste Ujedinjena Srbija. Na najbesprizorniji način su kršili izbornu tišinu, čitav izborni dan agitovali da se glasa za Studentsku listu, a i danas otvoreno slave pobedu te liste. Ako neko u ovoj zemlji nije medij, oni nisu mediji! Oni su mozak i srce psihološke operacije izvedene nad građanima Srbije. Ali, zamislite, članovi Saveta REM-a ništa od ovoga ne vide, plus ih puštaju da i dalje, suprotno zakonima Srbije, rade kao luksemburška TV. Lepota nezavisnog REM-a. Gasi sve osim plenumskih medija Studentske liste! — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 7, 2026