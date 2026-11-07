Politika

JOŠ JEDAN POSTUPAK POKRENUT PROTIV INFORMERA Brnabić: Lepota nezavisnog REM-a, gasi sve osim plenumskih medija Studentske liste

В.Н.

07. 11. 2026. u 20:25

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PREDSEDNICA Skupštine Srbije i v.d. predsednika Republike Srbije Ana Brnabić oglasila se na svom Iks nalogu povodom novog postupka koji je pokrenut protiv televizije Informer.

ЈОШ ЈЕДАН ПОСТУПАК ПОКРЕНУТ ПРОТИВ ИНФОРМЕРА Брнабић: Лепота независног РЕМ-а, гаси све осим пленумских медија Студентске листе

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

- Još jedan postupak pokrenut protiv Informera, jer je, zamislite, tokom jednog intervjua voditeljka iznosila "pristrasne političke konstatacije". Za to vreme, tokom čitave izborne kampanje, tokom izborne tišine i nakon izbora, N1 i Nova S ne rade ništa drugo osim vređanja Aleksandra Vučića, SNS-a i liste Ujedinjena Srbija. Na najbesprizorniji način su kršili izbornu tišinu, čitav izborni dan agitovali da se glasa za Studentsku listu, a i danas otvoreno slave pobedu te liste. Ako neko u ovoj zemlji nije medij, oni nisu mediji! Oni su mozak i srce psihološke operacije izvedene nad građanima Srbije. Ali, zamislite, članovi Saveta REM-a ništa od ovoga ne vide, plus ih puštaju da i dalje, suprotno zakonima Srbije, rade kao luksemburška TV. Lepota nezavisnog REM-a. Gasi sve osim plenumskih medija Studentske liste!  - navodi se u objavi na društvenoj mreži Iks. 

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