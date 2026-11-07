Srbin i Notingem ponizili Siti: Dvostruki strelac dolio so na agoniju Mančestera!
Arsenal sve više odmiče na tabeli engleskog prvenstva.
Fudbaleri Notingem Foresta savladali su Mančester siti rezultatom 3:1 (2:0) u 10. kolu Premijer lige.
Do tek druge pobede u prvenstvu, "šumare" je vodio Lijam Delap, dvostruki strelac, za koga odbrana "građana" nije imala rešenja, dok je vođstvo domaćinu doneo Kunja (6.), čast gostiju spasio je Rajan Šerki u 52. minutu.
"Građani" su posle trećeg uzastopnog poraza još uvek na drugom mestu premijerligaške tabele sa 21 bodom, sa šest manje od vodećeg šampiona Arsenala koji je danas ranije savladao Hal sa 1:0, golom kapitena Odegarda. Notingem je na 16. poziciji sa devet bodova. Mančester siti će u narednom 11. kolu dočekati Fulam, dok će "šumari" gostovati Bornmutu.
Značajan doprinos trijumfu domaćina dao je i srpski reprezentativac Nikola Milenković, koji je odigrao ceo meč i u potpunosti zaustavio najboljeg golgetera lige, Norvežanina Erlinga Halanda, koji se nije ni na drugom meču zaredom upisao u strelce.
Ujedno, Notingem je produbio rezultatsku krizu tima Enca Mareske, pošto je klub sa Etihada doživeo treći uzastopni poraz, posle izgubljenih mečeva od Brajtona (0:1) i Aston Vile (0:3). Za razliku od prethodnih, sada su uspeli da postignu gol, ali im je to slaba uteha.
Forest je već u prvom poluvremenu "nokautirao" Siti, sa dva ekspresna pogotka. Već u šestom minutu, defanzivac Kunja je doneo vođstvo domaćinu, da bi samo 12 minuta kasnije, na asistenciju Šlagera, sjajni Delap postigao prvi od svoja dva gola za neverovatnih - 2:0 na semaforu.
Pokušao je Mareska da trgne ekipu, uvođenjem O'Rajlija i Nunješa, na startu drugog dela, dok su u svlačionici ostali očajni Gej i Gvardiol. Ispostavilo se to dobrim potezom, jer je već u 52. minutu, Šerki prepolovio minus, posle sjajnog udarca i smanjio na 1:2.
Ipak, sve dileme oko pobednika, rešio je Delap drugim pogotkom na meču, a trećim za "šumare", čime su sve nade Sitija da može da izbegne poraz, pale u vodu.
PREMIJER LIGA, 10. kolo
Petak
Everton - Koventri 3:1 (0:0)
Subota
Lids - Totenhem 1:0 (0:0)
(Okafor 79)
Arsenal - Hal 1:0 (0:0)
(Edegard 72)
Fulam - Njukasl 1:1 (0:0)
(Munjiz 83 - Marfi 80)
Notingem Forest - Mančester siti 3:1 (2:0)
(Kunja 6. Delap 18. 73. - Šerki 52.)
Nedelja
Brajton - Brendford 15
Kristal Palas - Liverpul 15
Ipsvič - Bornmut 15
Sanderlend - Čelsi 15
Mančester junajted - Aston Vila 17:30
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