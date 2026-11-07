Fudbal

Totenhem podnosi žalbu zbog sporne odluke VAR-a protiv Lidsa

O. М.

07. 11. 2026. u 20:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Totenhem će podneti zvaničnu žalbu sudijskoj organizaciji Pro Ref zbog odluke da defanzivac Lidsa Džejden Bogl ne bude isključen tokom utakmice u kojoj su pevci poraženi rezultatom 1:0 na Eland roudu.

Тотенхем подноси жалбу због спорне одлуке ВАР-а против Лидса

FOTO: Tanjug/ Andrew Matthews/PA via AP

U Totenhemu smatraju da je Bogl zaslužio direktan crveni karton zbog oštrog starta nad napadačem Matijsom Telom i zatražiće objašnjenje zašto sudije nisu donele takvu odluku.

Sporna situacija dogodila se kada je Bogl uklizao Telu i levom nogom nagazio na njegov skočni zglob. Glavni sudija Džon Bruks dosudio je prekršaj za Totenhem, ali fudbaleru Lidsa nije pokazao ni žuti karton.

Utakmica je prekinuta dok se Telu ukazivala medicinska pomoć, a VAR soba je detaljno analizirala snimak. Posle četiri minuta provere, VAR sudija Toni Harington odlučio je da ne pozove Bruksa da sam pogleda spornu situaciju na monitoru pored terena.

Start je ocenjen kao nesmotren, ali je Bogl prošao bez kazne. Tel je nastavio utakmicu, međutim, kasnije je morao da napusti teren zbog problema sa Ahilovom tetivom.

Dodatno nezadovoljstvo u Totenhemu izazvala je činjenica da je samo nedelju dana ranije fudbaler Kristal Palasa Žan-Filip Mateta dobio crveni karton zbog sličnog starta u utakmici protiv londonskog kluba.

Uz to, Pedro Poro je tokom susreta sa Lidsom dobio žuti karton zbog prekršaja koji je podsećao na Boglov, što je dodatno iznerviralo trenera Totenhema Roberta de Zerbija.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Si treba da prelomi, Ukrajinci strepe! Dogovor koji bi promenio svet
Svet

0 0

Si treba da prelomi, Ukrajinci strepe! Dogovor koji bi promenio svet

POČETKOM 1945. godine čelnici Sjedinjenih Američkih Država, Sovjetskog Saveza i Velike Britanije sastali su se u Jalti na Krimu i postigli tajni dogovor kojim je Moskvi obećano posebno pravo u Kini u zamenu za njeno uključivanje u rat protiv Japana. No, Kina tada nije sedela za pregovaračkim stolom.

07. 11. 2026. u 12:52

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Srbin dobio rivala u prvom kolu
Tenis

0 0

Srbin dobio rivala u prvom kolu

Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Francuza Artura Rinderkneša u prvom kolu ATP turnira u Stokholmu, odlučeno je žrebom u glavnom gradu Švedske.

07. 11. 2026. u 20:23

Politika
Tenis
Fudbal
Pokojnog Cuneta zabranili na 2 godine zbog čuvenog hita Kafu mi draga ispeci, razlog - BLUD

Pokojnog Cuneta zabranili na 2 godine zbog čuvenog hita "Kafu mi draga ispeci", razlog - BLUD