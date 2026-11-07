Totenhem podnosi žalbu zbog sporne odluke VAR-a protiv Lidsa
Totenhem će podneti zvaničnu žalbu sudijskoj organizaciji Pro Ref zbog odluke da defanzivac Lidsa Džejden Bogl ne bude isključen tokom utakmice u kojoj su pevci poraženi rezultatom 1:0 na Eland roudu.
U Totenhemu smatraju da je Bogl zaslužio direktan crveni karton zbog oštrog starta nad napadačem Matijsom Telom i zatražiće objašnjenje zašto sudije nisu donele takvu odluku.
Sporna situacija dogodila se kada je Bogl uklizao Telu i levom nogom nagazio na njegov skočni zglob. Glavni sudija Džon Bruks dosudio je prekršaj za Totenhem, ali fudbaleru Lidsa nije pokazao ni žuti karton.
Utakmica je prekinuta dok se Telu ukazivala medicinska pomoć, a VAR soba je detaljno analizirala snimak. Posle četiri minuta provere, VAR sudija Toni Harington odlučio je da ne pozove Bruksa da sam pogleda spornu situaciju na monitoru pored terena.
Start je ocenjen kao nesmotren, ali je Bogl prošao bez kazne. Tel je nastavio utakmicu, međutim, kasnije je morao da napusti teren zbog problema sa Ahilovom tetivom.
Dodatno nezadovoljstvo u Totenhemu izazvala je činjenica da je samo nedelju dana ranije fudbaler Kristal Palasa Žan-Filip Mateta dobio crveni karton zbog sličnog starta u utakmici protiv londonskog kluba.
Uz to, Pedro Poro je tokom susreta sa Lidsom dobio žuti karton zbog prekršaja koji je podsećao na Boglov, što je dodatno iznerviralo trenera Totenhema Roberta de Zerbija.
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