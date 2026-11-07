Ostali sportovi

Veliko iznenađenje: Vaterpolisti Partizana pobedili Novi Beograd

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

07. 11. 2026. u 22:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Vaterpolisti Partizana pobedili su ekipu Novog Beograda rezultatom 14:13 (2:3, 2:6, 5:2, 5:2) u utakmici 12. kola regionalne Premijer lige.

Велико изненађење: Ватерполисти Партизана победили Нови Београд

Photo: Chad McDermott / Alamy / Profimedia

Najefikasniji kod crno-belih bili su Miljan Đokanović, Andrej Durutović i Vasilije Pakaški, koji su postigli po tri gola. U ekipi Novog Beograda najbolji je bio Vasilije Martinović sa pet golova.

Vaterpolisti Novog Beograda se trenutno nalaze na trećem mestu na tabeli sa 27 bodova, dok je Partizan sedmi sa 17.

Crno-beli će u narednom, 13. kolu dočekati Budvu, dok će vicešampion igrati protiv Primorca.

U ostalim mečevima 12. kola Premijer lige postignuti su sledeći rezultati: Budućnost - Jadran (HN) 14:20, Valis - Šabac 10:17, Zemun - Vojvodina 11:9, Nais - Radnički 8:16 i Budva - Primorac 13:12.

Tabela: Radnički 36 bodova, Jadran (HN) 30, Novi Beograd 27, Šabac 27, Primorac 21...

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Okupljanje somova: Usnimljen ribolovački san - Nesvakidašnji prizor zbunio naučnike (video)

Okupljanje somova: Usnimljen ribolovački san - Nesvakidašnji prizor zbunio naučnike (video)