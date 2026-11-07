Veliko iznenađenje: Vaterpolisti Partizana pobedili Novi Beograd
Vaterpolisti Partizana pobedili su ekipu Novog Beograda rezultatom 14:13 (2:3, 2:6, 5:2, 5:2) u utakmici 12. kola regionalne Premijer lige.
Najefikasniji kod crno-belih bili su Miljan Đokanović, Andrej Durutović i Vasilije Pakaški, koji su postigli po tri gola. U ekipi Novog Beograda najbolji je bio Vasilije Martinović sa pet golova.
Vaterpolisti Novog Beograda se trenutno nalaze na trećem mestu na tabeli sa 27 bodova, dok je Partizan sedmi sa 17.
Crno-beli će u narednom, 13. kolu dočekati Budvu, dok će vicešampion igrati protiv Primorca.
U ostalim mečevima 12. kola Premijer lige postignuti su sledeći rezultati: Budućnost - Jadran (HN) 14:20, Valis - Šabac 10:17, Zemun - Vojvodina 11:9, Nais - Radnički 8:16 i Budva - Primorac 13:12.
Tabela: Radnički 36 bodova, Jadran (HN) 30, Novi Beograd 27, Šabac 27, Primorac 21...
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