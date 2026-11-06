DONČIĆ PRVI, A JOKIĆ? Nećete verovati na kom mestu je Srbin u trci za MVP NBA lige
Jeste Nikola nešto sporije započeo sezonu, ali se čini da su čelnici NBA preterali.
Srpski košarkaš Nikola Jokić nalazi se tek na desetom mestu prve MVP liste u novoj NBA sezoni, što je izuzetno neuobičajena pozicija za trostrukog osvajača priznanja za najkorisnijeg igrača lige.
Slabiji početak Denvera, ali i nešto skromniji individualni učinak u odnosu na njegove standarde, uticali su na to da srpski centar ovog puta ne bude među glavnim kandidatima za vrh liste.
Jokić trenutno prosečno beleži 23,4 poena, 9,7 skokova i 9,3 asistencije po utakmici, uz svega 22 odsto uspešnosti u šutu za tri poena. Denver je sezonu otvorio sa četiri pobede i tri poraza, što dodatno utiče na njegov plasman u MVP trci.
Da bi se pronašao sličan slučaj u Jokićevoj karijeri, potrebno je vratiti se u 2020. godinu. Tada je u konačnom izboru završio na devetoj poziciji, a od tog trenutka čak tri puta je osvajao MVP priznanje, dok je u još tri navrata bio drugoplasirani.
Na samom vrhu aktuelne liste nalazi se Luka Dončić, koji igra izuzetno efikasno i prosečno postiže 38,5 poena, uz 8,1 skok i osam asistencija. Los Anđeles Lejkersi imaju učinak 7-2, a Slovenac je trenutno prvi favorit prema ovom izboru.
Iza njega je Viktor Vembanjama, dok treće mesto zauzima Šej Gildžus-Aleksander, dvostruki uzastopni MVP. U prvih deset su još Tajris Maksi, Džejson Tejtum, Alperen Šengun, Stef Kari, Janis Adetokumbo i Kuper Fleg, dok je Jokić tek na začelju elitnog društva.
Listu od 15 kandidata zatvaraju Taj Džerom, Deni Avdija, Kejd Kaningem, Skoti Barns i Džejlen Branson. Sezona je još u ranoj fazi, ali je početni poredak svakako neuobičajen prizor za navijače srpskog centra.
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