DONČIĆ PRVI, A JOKIĆ? Nećete verovati na kom mestu je Srbin u trci za MVP NBA lige

Jeste Nikola nešto sporije započeo sezonu, ali se čini da su čelnici NBA preterali.

AP Photo/David Zalubowski

Srpski košarkaš Nikola Jokić nalazi se tek na desetom mestu prve MVP liste u novoj NBA sezoni, što je izuzetno neuobičajena pozicija za trostrukog osvajača priznanja za najkorisnijeg igrača lige.

Slabiji početak Denvera, ali i nešto skromniji individualni učinak u odnosu na njegove standarde, uticali su na to da srpski centar ovog puta ne bude među glavnim kandidatima za vrh liste.

Jokić trenutno prosečno beleži 23,4 poena, 9,7 skokova i 9,3 asistencije po utakmici, uz svega 22 odsto uspešnosti u šutu za tri poena. Denver je sezonu otvorio sa četiri pobede i tri poraza, što dodatno utiče na njegov plasman u MVP trci.

Da bi se pronašao sličan slučaj u Jokićevoj karijeri, potrebno je vratiti se u 2020. godinu. Tada je u konačnom izboru završio na devetoj poziciji, a od tog trenutka čak tri puta je osvajao MVP priznanje, dok je u još tri navrata bio drugoplasirani.

Na samom vrhu aktuelne liste nalazi se Luka Dončić, koji igra izuzetno efikasno i prosečno postiže 38,5 poena, uz 8,1 skok i osam asistencija. Los Anđeles Lejkersi imaju učinak 7-2, a Slovenac je trenutno prvi favorit prema ovom izboru.

Iza njega je Viktor Vembanjama, dok treće mesto zauzima Šej Gildžus-Aleksander, dvostruki uzastopni MVP. U prvih deset su još Tajris Maksi, Džejson Tejtum, Alperen Šengun, Stef Kari, Janis Adetokumbo i Kuper Fleg, dok je Jokić tek na začelju elitnog društva.

Listu od 15 kandidata zatvaraju Taj Džerom, Deni Avdija, Kejd Kaningem, Skoti Barns i Džejlen Branson. Sezona je još u ranoj fazi, ali je početni poredak svakako neuobičajen prizor za navijače srpskog centra.

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