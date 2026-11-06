Drinčić jasan pred gostovanje Čukaričkom: Iskoristili smo pauzu za pripreme

Fudbalski klub Radnički gostovaće u petnaestom kolu Superlige Srbije ekipi Čukaričkog. O tome kakva su očekivanja od narednog meča u redovnom obraćanju medijima govorili su šef stručnog štaba Radničkog Nikola Drinčić i igrač Aleksandar Vidović. Drinčić je istakao da će Radničkom svaki pozitivan rezultat u narednom periodu mnogo značiti.

FOTO: A.Ilic

„Nismo igrali u prošlom kolu iskoristili smo taj period za treninge, tako da smo dobili tih sedam dana dobrog rada. Spremni dočekujemo utakmicu protiv Čukaričkog. Kada je u pitanju protivnik, Čukarički je individualno sjajna ekipa. Novi trener doneo je nove ideje i biće jako teška utakmica za nas. Svaki pomak u igri i svaki bod, za nas, biće dobri. Dobro smo radili, nemamo većih kadrovskih problema i svi igrači, osim Ranka Jokića, su nam na raspolaganju“, rekao je Nikola Drinčić

Igrač Radničkog Aleksandar Vidović očekuje težak meč, ali se nada da će se naporan rad isplatiti.

„Očekuje nas teška utakmica protiv Čukaričkog, koji u poslednje vreme igra veoma dobro. Reč je o ekipi koja u svojim redovima ima individualce koji u svakom momentu mogu da reše utakmicu. Zbog toga moramo biti na maksimumu svih 90. minuta. Moramo biti fokusirani i koncentrisani od početka do kraja. Što se tiče nas, atmosfera u svlačionici je veoma dobra. Dobro smo radili i verujem da ćemo se vratiti u Niš sa tri boda, ukoliko budemo ispunili sve zahteve koje nam šef bude dao“, kazao je Vidović.

Utakmica, Čukarički – Radnički Niš, biće odigrana u subotu, 07. novembra u 15 sati. Glavni sudija biće Stefan Jeknić.