VEČERAS NEMA MESTA PRIJATELJSTVU: Zvezda igra u Pireju, a Meridian donosi do 2.000 RSD bonusa

Crvenu zvezdu Meridianbet i Olimpijakos godinama povezuje mnogo više od crveno-belih boja. Odnos navijača dva kluba, Delija i Gate 7, traje još od 1986. godine, zbog čega se njihovi međusobni susreti često nazivaju i „bratskim derbijem”.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ipak, kada lopta večeras bude podbačena u Pireju, prijateljstvo ostaje na tribinama.

Na parketu će Zvezda tražiti jednu od najvrednijih pobeda u dosadašnjem delu sezone protiv ekipe koja joj je direktan rival u vrhu Evrolige . Crveno-beli u duel ulaze sa šest pobeda i tri poraza, dok Olimpijakos ima učinak 7-2, pa bi trijumf u Pireju dodatno učvrstio Zvezdinu poziciju među najboljim ekipama takmičenja.

Dodatnu priču ovom susretu daje i povratak Kodija Miler-Mekintajera pred nekadašnje saigrače. Amerikanac je prethodne dve sezone nosio Zvezdin dres, dok je sada na drugoj strani i predstavlja jedno od poznatih lica domaćeg sastava.

Međusobni dueli Zvezde i Olimpijakosa prethodnih godina pokazali su da ime favorita često ne znači mnogo kada se sastanu ova dva kluba. I sada se očekuje meč u kojem će kontrola ritma, odbrana i nekoliko poseda u završnici lako moći da odluče pobednika.

A dok Zvezda u Pireju pokušava da dođe do velikog trijumfa, iste večeri Partizan igra protiv Makabija, pa je Meridian pripremio fenomenalnu ponudu Igraj na večite !

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U nastavku su kvote za večerašnje duele.

Olimpijakos - Crvena zvezda Meridianbet, dvojka 3.05

Partizan – Makabi, kec 1.45

*Kvote su sklone promenama.

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