VEČERAS NEMA MESTA PRIJATELJSTVU: Zvezda igra u Pireju, a Meridian donosi do 2.000 RSD bonusa
Crvenu zvezdu Meridianbet i Olimpijakos godinama povezuje mnogo više od crveno-belih boja. Odnos navijača dva kluba, Delija i Gate 7, traje još od 1986. godine, zbog čega se njihovi međusobni susreti često nazivaju i „bratskim derbijem”.
Ipak, kada lopta večeras bude podbačena u Pireju, prijateljstvo ostaje na tribinama.
Na parketu će Zvezda tražiti jednu od najvrednijih pobeda u dosadašnjem delu sezone protiv ekipe koja joj je direktan rival u vrhu Evrolige. Crveno-beli u duel ulaze sa šest pobeda i tri poraza, dok Olimpijakos ima učinak 7-2, pa bi trijumf u Pireju dodatno učvrstio Zvezdinu poziciju među najboljim ekipama takmičenja.
Dodatnu priču ovom susretu daje i povratak Kodija Miler-Mekintajera pred nekadašnje saigrače. Amerikanac je prethodne dve sezone nosio Zvezdin dres, dok je sada na drugoj strani i predstavlja jedno od poznatih lica domaćeg sastava.
Međusobni dueli Zvezde i Olimpijakosa prethodnih godina pokazali su da ime favorita često ne znači mnogo kada se sastanu ova dva kluba. I sada se očekuje meč u kojem će kontrola ritma, odbrana i nekoliko poseda u završnici lako moći da odluče pobednika.
A dok Zvezda u Pireju pokušava da dođe do velikog trijumfa, iste večeri Partizan igra protiv Makabija, pa je Meridian pripremio fenomenalnu ponudu Igraj na večite!
Pobeda Crvene zvezde protiv Olimpijakosa donosi 1.000 RSD bonusa, dok još 1.000 RSD bonusa možeš da uzmeš ukoliko Partizan savlada Makabi. Sastavi tiket sa oba meča, prati večite u Evroligi i uz obe pobede uzmi do 2.000 RSD bonusa.
U nastavku su kvote za večerašnje duele.
Olimpijakos - Crvena zvezda Meridianbet, dvojka 3.05
*Kvote su sklone promenama.
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