Pazarci oslabljeni na Lučance: Hrvatu presela sezona , Lalatović otkrio šta je...

Težak peh doživeo superligaš sa Jošanice u prethodnom kolu.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Fudbaleri Novog Pazara izgubili su na prethodnom gostovanju Radničkom 1923 u Kragujevcu. Međutim, osim bodova, tim Nenada Lalatovića ostao je i bez hrvatskog levog beka, koji se povredio na "Čika Dači" i po svoj prilici završio jesenji deo takmičenja.

Tako se Hrvat priključio podužoj listi povređenih, koju još čine nekadašnji igrač Partizana Aleksandar Miljković i Fjeri Kocebu iz Holandije.

Tokom konferencije za medije, trener Pazaraca posebno je istakao adute Lučanaca koji su sa Zvezdom omirisali barut Lige šampiona:

- To su dva njihova vezna igrača (Dušan Jovančić i Branko Jovičić), kao i levi bek (Filip Mladenović). I štoper Vukašin Jovanović je sa Crvenom zvezdom nastupao u evropskim takmicenjima. Fenomenalan i iskusan tim, koji nijednog trenutka ne sme da se potceni. Pokazuje to njihova igra protiv napadački orijentisane Vojvodine, kada su poveli bukvalno iz prve kontre. Stoje u formaciji 5-3-2 ili najčešće u 5-4-1, sjajno se pomeraju iza lopte i vrebaju grešku protivnika. Tada do izražaja dolazi tranzicija i njihovo napadanje dubine iza protivničke odbrane. Zbog toga su posebno opasni na strani. Moramo da budemo pametni, jer oni žele da protivnik srlja i juri glavom kroz zid - rekao je Lalatović.

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Napominje da njegovi izabranici više nemaju pravo na kiks, te da je trijumf ogroman imperativ.

- Potrebno je da imate dan da biste pobedili Mladost, da iz prve šanse postignete gol. Ako povedeš i razbiješ sistem, onda oni moraju da zaigraju malo drugačije. To može da bude naša prednost, ako povedemo. Ako oni povedu, posle se još čvršće brane i drže rezultat. Priznajam, nisam očekivao da će da naprave ovako kvalitetan tim. Želim im mnogo sreće posle utakmice protiv nas, a sada želim da pobedim sa mojim Novim Pazarom i da na pauzu odemo sa 19 bodova. Pozivam naše navijače da ih dođe makar 5.000, da pobedimo zajedno. Hvala Torcidi Sandžak i Ekstremima na podršci u Kragujevcu. Pokazali su kako se navija za klub i kako se voli grad.

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Prokomentarisao je i neuspeh u Kragujevcu:

- Žao mi je što nismo osvojili makar bod, mislim da smo zaslužili. Mislim da je toga svestan i kolega Feda Dudić pošto je pogledao utakmicu. Imali smo četiri stopostotne šanse, a zatim sami sebi dali golove - kaže Lalatović.

Trener Novog Pazara nije hteo da priča o taktici protiv tima, na čijoj je klupi svojevremeno sedeo:

- Znam dobro. Potrebna je koncentracija svih 90 minuta. Neki put koncentracija padne i meni, a ne samo igračima, kao kod prvog gola u Kragujevcu. Da ne pričam sad baš puno pred utakmicu, znam da Nesko Milovanović sve prati i zapisuje. Dobro će da nas analiziraju on i Ćure. Ja i moj stručni štab znamo kako protiv Mladosti.

Mesto hrvatskog defanzivca u startnoj postavi zauzeće Veljko Mirosavić, koji se posle duge pauze vraća u tim.

- Lučanci su dobro selektirana ekipa, spoj mladosti i iskustva. Ako damo sve od sebe i popravimo realizaciju u odnosu na prethodne utakmice, gde smo zaslužili mnogo više, mislim da postoje velike šanse da pobedimo. Ne očekujemo ništa manje od toga. Dobro treniramo i imamo fantastičnu atmosferu - dodao je Mirosavić.

Željan je igre, kao i da se u finišu jeseni nametne stručnom štabu:

- Uostalom, kao i svakom mladom igraču. Šef mi je pružio priliku na Voždovcu, milsim da sam odigrao korektno. Trener je tu da odluči, zajedno sa saradnicima. Sve je po zasluzi. Meni se sada namestilo, da li malo sreća, malo zasluga... Poželeo bih brz oporavak prijatelju Dadiću, nadam se da će što pre na teren - jasan je Mirosavić.

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