"TRAŽILI STE DA VAM LJUDI DAJU VLAST" Brnabić: Ostavili smo punu kasu i svaku vrstu sigurnosti za građane (VIDEO)
PREDSEDNICA Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Srbije Ana Brnabić je prokomentarisala pres konferenciju "Studentske liste" i istakla da je iza lidera opozicije Aleksandra Vučića ostala puna kasa i svaka vrsta bezbednosti i sigurnosti za građane.
- Ne možete da prebacite odgovornost ni na koga drugog. Tražili ste da vam ljudi daju vlast. Rekli ste da će sve biti lepo. Rekli ste da će biti kuća od čokolade. Rekli ste da će biti prozori od marmelade. Rekli ste da će biti med i mleko. Poverovali ljudi. Poverovali. Hajde sada da vidimo. Oni su nas, verovali ili ne, na toj pres konferenciji pitali šta mi nameravamo da uradimo? Ljudi, vi ste vlast. Pobedili ste na izborima. Šta mi nameravamo da uradimo? Ostavili smo punu kasu, svaku vrstu bezbednosti i sigurnosti za građane Republike Srbije - rekla je danas u svom obraćanju Ana Brnabić.
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