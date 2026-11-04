HOD "SVETACA" PO VODI: Francuzi oduševljeni dosadašnjim izdanjem PSŽ u Evropi

"Sveci" hodaju vodom. Tako, parafrazirano, sportski list "Ekip" u naslovu ističe furiozni start Pari Sen Žermena u Ligi šampiona, posle još jednog ubedljivog trijumfa, ovoga puta nad Viljarealom (6:0), u četvrtom kolu ligaške faze takmičenja.

Foto: Goran Čvorović

Aktuelni evropski prvak ostvario je četvrtu pobedu u isto toliko utakmica, uz čak 20 postignutih golova.

Parižani su nastavili da ruše rekorde. Nijedan klub u istoriji Lige šampiona nije tako brzo postigao četiri gola, već do 17. minuta, niti je za četiri pogotka bilo potrebno tako malo vremena, svega sedam minuta i 34 sekunde.

Koliko je PSŽ zastrašujući za protivnike, najbolje pokazuje slikovito poređenje trenera Viljareala Injiga Pereza, koje prenosi "Ekip". Španski stručnjak je još pre utakmice upozorio da Parižani liče na buldožer koji gazi sve pred sobom. Ispostavilo se da je bio u pravu. Posebno impresionira način na koji izabranici Luisa Enrikea dolaze do pobeda. Njihova igra zasniva se na neprekidnom pritisku, brzini i kolektivnom zalaganju. Španski stručnjak je upravo to istakao posle utakmice.

- Želim da naglasim naš mentalitet. Igrali smo na isti način, bez obzira na rezultat. Bila je to provera naših ambicija - poručio je Enrike, naglasivši da njegova ekipa ne želi da se zadovolji dosadašnjim uspesima.

Francuska sportska štampa posebno izdvaja dvojicu fudbalera. Mladi Senji Majulu, strelac jednog pogotka, još jednom je pokazao izuzetnu zrelost i potvrdio da predstavlja budućnost pariskog kluba. "Ekip" njegovu igru opisuje kao oličenje samopouzdanja. Fabijan Ruiz, dvostruki strelac, bio je jedan od najzaslužnijih za ubedljiv trijumf. Španski reprezentativac, koji je dugo bio u senci najvećih zvezda, postao je jedan od ključnih oslonaca Enrikeovog sistema, a "Ekip" mu takođe posvećuje poseban tekst.

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