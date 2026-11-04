Ovo se Đokoviću nije dogodilo skoro deceniju! Poraz u Parizu promenio sve
Novak je poslednji put bio u ovakvoj situaciji 2017. godine.
Novak Đoković će prvi put posle devet godina završiti sezonu izvan najboljih deset tenisera sveta, pošto je eliminisan već u drugom kolu mastersa u Parizu.
Australijanac Rinki Hidžikata savladao je srpskog asa posle preokreta rezultatom 2:1, po setovima 2:6, 6:3, 6:3, čime je za Đokovića završen nastup na turniru, ali i takmičarska godina.
Poraz u Parizu značio je i kraj Novakove trke za plasman na završni masters u Torinu. Srpskom teniseru bila je potrebna najmanje polufinalna faza takmičenja, uz povoljan rasplet ostalih rezultata, ali do toga nije došlo.
Iako je titula u Pekingu pre mesec dana nagovestila da bi završnica sezone mogla da bude uspešnija, Đoković nije uspeo da nastavi u istom ritmu. Umesto borbe za mesto među osam najboljih na završnom turniru, sada ga očekuje odmor pred novu sezonu.
Posebno je značajan podatak da će Đoković prvi put od 2017. godine dočekati januar van društva deset najboljih tenisera sveta. Od kada je prvi put ušao u TOP 10, samo je jednom ranije završio godinu izvan elitnog društva, a sada će, posle devet godina, ponovo biti u istoj situaciji.
Đoković se trenutno nalazi na 12. mestu ATP liste.
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