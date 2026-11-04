CENZURA POD PEČATOM REM-a ANS: Opasan presedan za slobodu svih medija!
ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje sedmodnevnu zabranu emisije „Prve info“ na televiziji Informer i upozorava da ovakva odluka otvara vrata institucionalizaciji medijske cenzure pod okriljem regulatornog tela!
- Danas se zabranjuje jedna emisija, sutra se može zabraniti čitava televizija! Ko je sledeći?!
Podsećamo da član 50 Ustava Srbije izričito zabranjuje cenzuru, dok član 5 Zakona o elektronskim medijima nalaže zabranu svakog oblika cenzure i srazmerno postupanje regulatora.
Prvi amandman Ustava SAD štiti slobodu štampe, član 19 Univerzalne deklaracije UN slobodu izražavanja, član 10 Evropske konvencije slobodu govora, a član 11 Povelje EU slobodu medija!
Iako zakon REM-u daje mogućnost privremene zabrane programskog sadržaja u strogo određenim slučajevima, to ovlašćenje nije blanko dozvola za ućutkivanje medija!
REM NIJE MINISTARSTVO ISTINE! REGULACIJA NE SME DA POSTANE PARAVAN ZA CENZURU!
ANS zahteva hitno preispitivanje odluke, objavljivanje potpunog pravnog obrazloženja i dokaza da je ovako drastična mera bila neophodna i proporcionalna.
Pozivamo domaće i međunarodne organizacije za zaštitu novinara da hitno reaguju na ovaj presedan.
SLOBODA MEDIJA NE SME DA ZAVISI OD VOLjE REGULATORA! DANAS INFORMER – SUTRA SVAKO OD NAS - navodi se u saopštenju.
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