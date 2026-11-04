DINAR NA NAJNIŽOJ VREDNOSTI OVE GODINE: Evro probio novu granicu
DINAR je danas neznatno promeno vrednost prema evru i zvanični srednji kurs je 117,6013 dinara za jedan evro, što je najmanja vrednost dinara prema evru u ovoj godini, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar danas vredi 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, a 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara.
U beogradskim menjačnicama evro se prodaje po kursu od 119 dinara.
(Direktno)
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