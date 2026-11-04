Ekonomija

DINAR NA NAJNIŽOJ VREDNOSTI OVE GODINE: Evro probio novu granicu

V.N.

04. 11. 2026. u 20:51

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DINAR je danas neznatno promeno vrednost prema evru i zvanični srednji kurs je 117,6013 dinara za jedan evro, što je najmanja vrednost dinara prema evru u ovoj godini, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

ДИНАР НА НАЈНИЖОЈ ВРЕДНОСТИ ОВЕ ГОДИНЕ: Евро пробио нову границу

Profimedia

Dinar danas vredi 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, a 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara.

U beogradskim menjačnicama evro se prodaje po kursu od 119 dinara.

(Direktno)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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