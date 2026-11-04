Politika

"SRBIJA POSTALA BANANA DRŽAVA" Vučić navodi da je napravljeno milion evra štete

В.Н.

04. 11. 2026. u 20:43

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić oglasio se na svom instagram profilu, rekavši kako je Srbija za kratko vreme postala "banana država".

СРБИЈА ПОСТАЛА БАНАНА ДРЖАВА Вучић наводи да је направљено милион евра штете

printskrin/a vučić/instagram

 - Srbija je za kratko vreme postala „prava banana država“! Mali Perica i „studentska“ ekipa malo su se igrali i napravili „samo“ milion evra štete, da ne govorimo o šteti koju su naneli ugledu i reputaciji Srbije - naveo je Vučić.

 


 

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