"SRBIJA POSTALA BANANA DRŽAVA" Vučić navodi da je napravljeno milion evra štete
LIDER opozicije Aleksandar Vučić oglasio se na svom instagram profilu, rekavši kako je Srbija za kratko vreme postala "banana država".
- Srbija je za kratko vreme postala „prava banana država“! Mali Perica i „studentska“ ekipa malo su se igrali i napravili „samo“ milion evra štete, da ne govorimo o šteti koju su naneli ugledu i reputaciji Srbije - naveo je Vučić.
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