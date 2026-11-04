Srbija se sprema za Svetsko prvenstvo: Igor Matić saopštio spisak kadeta za veliko takmičenje

KADETSKA reprezentacija Srbije nastupiće na Svetskom prvenstvu, a selektor Igor Matić objavio je spisak igrača za planetarno nadmeće.

FOTO: FSS

On je odlučio da na put u Katar povede 21 fudbalera koji će istorijski prvi put zaigrati na Svetskom prvenstvu.

Spisak igrača:

Golmani: Savo Radanović (Crvena zvezda), Veljko Popović (Partizan), Matej Pribišić (IMT);

Odbrana: Vukašin Davidov (Vojvodina), Matej Strika (Crvena zvezda), Strahinja Baucal (Crvena zvezda), Vojin Marinković (Partizan), Filip Đurić (Crvena zvezda), Endrju Marić (Čukarički);

Vezni red: Luka Andrijašević (Vojvodina), Dragan Anokić (Crvena zvezda), Ognjen Matanović (Crvena zvezda), Novak Stevanović (Napredak), Andrej Sibinović (Crvena zvezda), Tadija Cojić (IMT), Veljko Pejović (Vojvodna), David Đokić (Mladost Lučani), Nebojša Grujičć (Čukarički);

Napad: Danilo Žarković (Vojvodina), David Vajagić (Volfzburg), Tadija Samardžić (Arminija Bilefeld).

👊🏻🇷🇸 Selektor kadetske (U-17) reprezentacije Srbije Igor Matić saopštio je spisak igrača na koje računa za Svetsko prvenstvo u Kataru. 🏆🇶🇦 🇷🇸🆚🇭🇳 | 21. novembar, Doha 🇯🇵🆚🇷🇸 | 24. novembar, Doha 🇨🇴🆚🇷🇸 | 27. novembar, Doha #U17WC https://t.co/mQIKH5qugs — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 4, 2026

Matić će igrače uzrasta do 17 godine okupiti u ponedeljak 9. novembra u Ubu, gde će odraditi finalne pripreme pred put u Katar, koji ih očekuje 17. novembra.

Srbija će u okviru grupe L za rivale u grupnoj fazi imati Japan, Kolumbiju i Honduras. Prva utakmica na programu je 21. novembra, kada će se "orlići" sastati sa Hondurasom. Zatim 24. novembra sledi duel sa Japanom, a za kraj 27. novembra zakazana je utakmica sa Kolumbijom.

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