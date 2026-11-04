Srbija se sprema za Svetsko prvenstvo: Igor Matić saopštio spisak kadeta za veliko takmičenje
KADETSKA reprezentacija Srbije nastupiće na Svetskom prvenstvu, a selektor Igor Matić objavio je spisak igrača za planetarno nadmeće.
On je odlučio da na put u Katar povede 21 fudbalera koji će istorijski prvi put zaigrati na Svetskom prvenstvu.
Spisak igrača:
Golmani: Savo Radanović (Crvena zvezda), Veljko Popović (Partizan), Matej Pribišić (IMT);
Odbrana: Vukašin Davidov (Vojvodina), Matej Strika (Crvena zvezda), Strahinja Baucal (Crvena zvezda), Vojin Marinković (Partizan), Filip Đurić (Crvena zvezda), Endrju Marić (Čukarički);
Vezni red: Luka Andrijašević (Vojvodina), Dragan Anokić (Crvena zvezda), Ognjen Matanović (Crvena zvezda), Novak Stevanović (Napredak), Andrej Sibinović (Crvena zvezda), Tadija Cojić (IMT), Veljko Pejović (Vojvodna), David Đokić (Mladost Lučani), Nebojša Grujičć (Čukarički);
Napad: Danilo Žarković (Vojvodina), David Vajagić (Volfzburg), Tadija Samardžić (Arminija Bilefeld).
Matić će igrače uzrasta do 17 godine okupiti u ponedeljak 9. novembra u Ubu, gde će odraditi finalne pripreme pred put u Katar, koji ih očekuje 17. novembra.
Srbija će u okviru grupe L za rivale u grupnoj fazi imati Japan, Kolumbiju i Honduras. Prva utakmica na programu je 21. novembra, kada će se "orlići" sastati sa Hondurasom. Zatim 24. novembra sledi duel sa Japanom, a za kraj 27. novembra zakazana je utakmica sa Kolumbijom.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Albert Rijera o igri sa dva napadača, roštilju i impretivu pobede pred duel sa Interom
04. 11. 2026. u 16:01 >> 16:37
Kraj za Novaka u Parizu! Đoković ispao od 83. igrača sveta
04. 11. 2026. u 15:30 >> 18:08
HRVAT GURNUO PRST U OKO RUSIMA! Nećete kročiti u Evropu, niko vas ne želi osim tog prevaranta
04. 11. 2026. u 08:22 >> 12:19
NEVIĐENA BRUKA U PODGORICI! Crnogorci, je l’ vas bar malo sramota?!
04. 11. 2026. u 13:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Neverovatna scena na stadionu Zvezde: Ovo se retko viđa u fudbalu (VIDEO)
Fudbal je dugo bio svet u kojem su muškarci imali gotovo neprikosnovenu ulogu, posebno kada je reč o stručnim štabovima muških seniorskih ekipa. Ipak, vremena se menjaju, a jedan od najzanimljivijih primera dolazi iz Andore, iz tabora Inter Eskaldesa, protivnika Crvene zvezde.
04. 11. 2026. u 11:49
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
POTRES U SLOVAČKOJ: Fico izgubio većinu, poslanik PRELETEO u drugi tabor - vlada se klima, traže prevremene izbore
POVRATAK Romana Malatinca u parlament kao nezavisnog poslanika dodatno je oslabio Ficovu ionako krhku većinu.
03. 11. 2026. u 17:59 >> 18:12
Komentari (0)