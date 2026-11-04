Fudbal

Luka Jović asistent protiv Real Madrida u Ligi šampiona (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

04. 11. 2026. u 19:44

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SRPSKI fudbaler podsetio navijače Real Madrida šta zna.

Лука Јовић асистент против Реал Мадрида у Лиги шампиона (ВИДЕО)

Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia

Luka Jović asistirao je za pogodak AEK-a koji je u 12. minutu postigao Abubakari Koita. On je dobio loptu na desnoj strani, prebacio ju je na levu nogu i zakucao je u mrežu gola Tiba Kurtoe.

Napadač Atinjana je u sva tri dosadašnja meča u Ligi šampiona bio starter, no sad je ostvario prvu završno dodavanje, a još uvek je bez pogotka.

Ipak, Real Madrid je do odlaska na odmor uspeo da izjednači rezultat. Sjajni Džud Belingem je asistenciju Marka Kukurelje krunisao pogotkom u 32. minutu.

Podsetimo, "kraljevići" su u ovaj meč ušli sa devet bodova, a tim Marka Nikolića sa tri boda.

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