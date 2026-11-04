Luka Jović asistent protiv Real Madrida u Ligi šampiona (VIDEO)

SRPSKI fudbaler podsetio navijače Real Madrida šta zna.

Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia

Luka Jović asistirao je za pogodak AEK-a koji je u 12. minutu postigao Abubakari Koita. On je dobio loptu na desnoj strani, prebacio ju je na levu nogu i zakucao je u mrežu gola Tiba Kurtoe.

Napadač Atinjana je u sva tri dosadašnja meča u Ligi šampiona bio starter, no sad je ostvario prvu završno dodavanje, a još uvek je bez pogotka.

Ipak, Real Madrid je do odlaska na odmor uspeo da izjednači rezultat. Sjajni Džud Belingem je asistenciju Marka Kukurelje krunisao pogotkom u 32. minutu.

Podsetimo, "kraljevići" su u ovaj meč ušli sa devet bodova, a tim Marka Nikolića sa tri boda.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.