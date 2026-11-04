ČUDO ZA ČUDOM U PARIZU: Ispao i Danil Medvedev! (VIDEO)
NASTAVLjA se sa čudima na mastersu u Parizu.
Posle Aleksandera Zvereva, Aleksa de Minora i Novaka Đokovića, takmičenje u šesnaestini finala završio je i Danil Medvedev.
Bolji od ruskog tenisera bio je Ignasio Buse sa 6:4, 6:4. Meč je počeo sa dve brejk lopte za 6. na ATP listi, ali Peruanac je uspeo da se izvuče iz te situacije. Potom je on u 10. gemu oduzeo servis rivalu i došao do prednosti.
Drugi deo duela je bolje otvorio Medvedev - napravio je brejk i poveo sa 2:3. Ipak, od tog momenta je 33. teniser sveta zaigrao sjajno, ostvario je seriju 4:1 i došao do velike pobede.
Vredi pomenuti da je ovaj 22-godišnjak prvi Peruanac koji je ostvario pobedu nad igračem iz Top 10 na svetu još od 2008. godine.
Buse će u osmini finala mastersa u Parizu igrati protiv pobednika meča Nuno Boržes - Karen Hačanov.
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