UŽIVO, ĐOKOVIĆ - HIDŽIKATA: Drama! Novak izgubio drugi set

Srpski teniser Novak Đoković igra meč 1/16 finala mastersa u Parizu, protiv Australijanca Rinkija Hidžikate.

Kredit: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

NOVAK ĐOKOVIĆ - RINKI HIDžIKATA 2:1 (6:2, 3:6, u toku 3. set)

Grad: Pariz

Dvorana: Plenitude arena

Kapacitet: 17.500

TOK MEČA:

TREĆI SET

17.27 - Sa nulom! Ovo je trebalo Novaku, perfektan servis gem za 2:1 u trećem setu.

17.25 - Odličan tenis igra Hidžikata u drugom i trećem setu. Vrlo dobro servira, pogađa uglove, linije... Videli smo u ovom gemu i jedan lep drop šot od Novaka - 1:1.

17.20 - Dobar početak Noleta, osvaja prvi gem uz jedan izgubljen poen - 1:0.

DRUGI SET - 3:6

17.15 - Osvaja Hidžikata gem sa nulom i dolazi do izjednačenja u setovima - 3:6.

17.10 - BREJK HIDžIKATA! Počelo je sa 0:30, pa je Novak vezao tri poena i došao nadomak gema. Usledio je novi udar Hidžikate, došao je do brejk lopte, ali nije uspeo da je iskoristi zbog neiznuđene gređke. Došao je Australijanac i do druge i nju je iskoristio - 3:5.

All turnaround on Court Central 🔄 Hijikata serves out a 6-3 second set to love and levels the match against Djokovic! #RolexParisMasters https://t.co/2cLYj9VyIj — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2026

17.04 - Siguran Hidžikata, dolazi do gema uz jedan izgubljen poen - 3:4.

17.01 - Novi duži gem na Novakov servis, ali je i ovog puta Srbin uspeo da ga osvoji. Trajao je oko šest minuta, a Hidžikata je drastično podigao kvalitet tenisa u odnosu na prvi set - 3:3

16.54 - Mučio se sada Hidžikata na svoj servis, ali je preživeo. Poslednji poen u ovom gemu bio je najbolji na meču, vratio je Novak sve i svašta, ali je Australijanac na kraju ipak izašao kao pobednik - 2:3.

16.47 - Odličan Novakov gem bez ijednog izgubljenog poena - 2:2.

16.43 - Dosta lakše Hidžikata osvaja svoje servis gemove na početku drugog seta. Vodi Australijanac sa 2:1.

16.39 - Neverovatan gem od 11 minuta pripao Novaku! Čak četiri gem lopte nije iskoristio Novak, nije ni Hidžikata jednu brejk loptu. Podigao je Australijanac nivo igre u nastavku, ali Đoković je i dalje taj koji se pita - 1:1.

16.27 - Mučio se Hidžikata, ali je uspeo da osvoji prvi gem u drugom setu na svoj servis. Zanimljivo, ovo je tek prvi gem u meču na servis Australijanca da Novak nije imao makar jednu brejk loptu - 0:1.

PRVI SET - 6:2

16.22 - Odličan! Prvu set loptu koristi Đoković i posle nešto više od pola sata tenisa dolazi do prednosti - 6:2.

Cruise control 🚢 Djokovic secures a 6-2 opener against Hijikata #RolexParisMasters https://t.co/YVs3d7gwWb — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2026

16.16 - BREJK! Iskoristio je prvu brejk loptu, ali zatim i propustio narednih šest, po dve u tri različita gema. Ali zato narednu koristi! Odigrao je odličan poen Nole na 40:40, došao do prednosti i iskoristio je - 5:2.

16.11 - Još jedan sjajan Novakov gem na svoj servis, sa nulom - 4:2.

16.08 - Ponovo je Nole imao dve brejk lopte, ali... Oscilira igra srpskog tenisera u uvodnim trenicuma meča, ponovo ima problema sa riternom, a malo je falilo da već ima prvi set u svojim rukama. Ponovo se spasio Hidžikata - 3:2.

16.03 - Imao je Novak 40:15, da bi zatim Hidžikata osvojio tri vezana poena. Usledio je protivudar Srbina koji još uvek ne da svoj servis - 3:1.

15.56 - Šteta! Imao je Novak dve brejk lopte i bio nadomak novog oduzetog servisa. Međutim, Hidžikata je dobro servirao, srpski je as je napravio par netipičnih grešaka i tako Australijanac dolazi do prvog gema u meču - 2:1.

15.51 - Dominantno i sa nulom. Novak je uspešno odbranio brejk i vodi 2:0.

15.45 - Počeo je meč na Centralnom terenu i odmah brejk za Novaka! Nekoliko grešaka sa obe strane videli smo u uvodnom gemu, a kada je bilo najpotrebnije Đoković je bio koncentrisaniji i već na startu oduzeo servis rivalu - 1:0.

PRE MEČA:

15.44 - Ukoliko slavi danas, Novak će u osmini finala igrati protiv pobednika meča Ečeveri - De Minor.

15.42 - Đoković i Hidžikata su na terenu. Očekuje se da uskoro počne meč na Centralnom terenu.

15.40 - Dva tenisera sastala su se dva puta dosad i Đoković je slavio u oba navrata. Prvo je bio bolji u 1/16 finala Brizbejna sa 2:0 poslednjeg dana 2024. godine, a zatim u prvoj rundi Majamija prošle godine, istim rezultatom.

15.38 - Imao je Nole mnogo uspeha na tvrdoj podlozi u Parizu tokom karijere. Osvojio je čak sedam titula (2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021, 2023.), što je najviše u istoriji ovog mastersa, a odigrao je i najveći broj finala - čak devet.

15.36 - Pre nekoliko trenutaka sa turnira je ispao prvi reket sveta Aleksandar Zverev. Od nemačkog tenisera bio je bolji Italijan Lorenco Muzeti sa 7:6, 6:2. Ovo raduje Novaka pošto mu je upravo Zverev bio potencijalni rival u četvrtfinalu.

15.35 - Najbolji srpski teniser je u prvoj rundi bio bolji od Valentina Vašeroa posle preokreta. Počelo je loše, mučio se Novak u prvom setu i izgubio ga posle taj-brejka. Ipak, Đoković je slomio rivala tako što je drugi set dobio sa 7:5, a zatim ga razbio u trećem sa ubedljivih 6:1.

15.30 - Poštovani čitaoci Večernjih novosti, dobrodošli na naš lajv blog u kome ćemo zajedno pratiti dešavanja sa meča drugog kola mastersa u Parizu između Novaka Đokovića i Rinkija Hidžikate.

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