Politika

STIGLO PRIZNANJE IZ EVROPSKE KOMISIJE Pavkov: Srbija napravila veliki iskorak u zaštiti životne sredine

В.Н.

04. 11. 2026. u 19:58

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U NAJNOVIJEM Izveštaju Evropske komisije (EK) o Srbiji prepoznat je napredak koji je naša zemlja ostvarila u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena, a pogotovo u pripremljenosti Poglavlja 27 u pregovorima o pristupanju EU, izjavila je danas ministarka zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov.

СТИГЛО ПРИЗНАЊЕ ИЗ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ Павков: Србија направила велики искорак у заштити животне средине

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Ovakva ocena, prema njenim rečima, predstavlja važno priznanje rezultata ostvarenih u prethodnom periodu, tokom kojeg su intenzivirane aktivnosti na unapređenju zakonodavnog i strateškog okvira u oblasti zaštite životne sredine.

- Poglavlje 27 je jedno od najzahtevnijih u procesu pristupanja EU, zbog čega je napredak Srbije izuzetno značajan. Posebno sam ponosna što su rezultati rada i ekološke reforme koje smo sprovodili u tekućem mandatu Vlade, prepoznati i u ovom izveštaju. To je potvrda posvećenosti i odgovornosti sa kojima smo pristupili jednoj od najzahtevnijih oblasti evropskih integracija, koja je decenijama bila zapuštena. Ostvareni napredak predstavlja i konkretan doprinos stvaranju uslova za čistiju životnu sredinu i bolji kvalitet života naših građana - poručila je Pavkov.

Prema oceni EK, napredak je ostvaren usvajanjem važnih strateških dokumenata, zakona i podzakonskih akata, kao i u sprovođenju zakonodavstva, naročito u oblastima horizontalnog zakonodavstva, kvaliteta vazduha, hemikalija i oporezivanja u oblasti klime, prenosi Pink. 

Među posebno značajnim rezultatima istaknuto je usvajanje Strategije zaštite životne sredine, Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, kao i dva zakona kojima se uspostavlja sistem oporezivanja emisija ugljenika za velike industrijske emitere i uvodi mehanizam oporezivanja ugljenično intenzivnih proizvoda iz uvoza. Napravljen je značajan iskorak, jer je Srbija završila prvi ciklus monitoringa, izveštavanja, verifikacije i akreditacije (MRVA) za stacionarna postrojenja.

U oblasti klimatskih promena, EK je ocenila da je Srbija tokom izveštajnog perioda ostvarila dobar napredak, dok je nivo pripremljenosti zemlje ocenjen kao nivo između izvesne i umerene pripremljenosti.

- U ovom momentu, kada su rezultati očigledni i van granica naše zemlje, najvažnije je da se na takvom temelju obezbedi kontinuitet u sprovođenju već usvojenih strategija i planova i da se nastavi putem koji smo trasirali. Zaštita životne sredine zahteva dugoročnu viziju, doslednost i odgovornost. Rezultati koje smo do danas postigli i temelji koje smo postavili moraju biti osnov za dalji napredak Srbije u ovoj oblasti, u interesu svih njenih građana i generacija koje dolaze - rekla je Pavkov.

(Pink)

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