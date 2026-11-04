ŠELTON UČI OD ĐOKOVIĆA! Amerikanac otvorio dušu, evo šta je rekao o Srbinu

Američki teniser Ben Šelton ne krije da mu je Novak Đoković jedan od najvećih uzora. Četvrti igrač sveta važi za jednog od najubojitijih servera na ATP turu, ali je ritern segment igre na kojem još ima prostora za napredak. Upravo zbog toga redovno analizira snimke srpskog asa, kojeg smatra najboljim igračem na riternu u istoriji tenisa.

Tanjug/AP Photo/Heather Khalifa

Na tom segmentu igre Šelton će, bez sumnje, nastaviti da radi i sa novim trenerom Huanom Karlosom Fererom, koji se vratio trenerskom poslu posle duže pauze i prekida saradnje sa sunarodnikom Karlosom Alkarazom.

Amerikanac je govorio o razlikama u riterniranju na brzim i sporijim podlogama, ističući koliko je važno pravilno proceniti pravac servisa protivnika.

- Morate pomalo da pogađate, odnosno da pravite procene zasnovane na iskustvu. Ako pokušate da igrate „50-50“, odnosno da čekate lopticu na sredini, ona će proleteti pored vas prebrzo. Novak je pravi model za to — on se opredeljuje za jednu stranu, a često bude u pravu - rekao je Šelton.

Istakao je da upravo od najboljih igrača na svetu uči kako da unapredi ovaj segment igre.

- To je nešto što učite od najboljih igrača na riternu na svetu. Što se mene tiče, gledajući snimke i pokušavajući da unapredim svoj ritern, smatram da sam sada, na sporijim podlogama, igrač vrhunskog nivoa u tom segmentu. Tokom leta sam pronalazio načine da protivniku oduzmem servis više puta u jednom setu.

Ipak, Šelton je svestan da na bržim terenima mora da pronađe drugačija rešenja.

- Mislim da na bržim podlogama morate biti malo inteligentniji i snalažljiviji kako biste došli do brejkova i vratili lopticu u teren. Rizikovao sam, bio agresivan prilikom riterniranja na drugi servis, a smatram da je to takođe veoma važno za sticanje prednosti na protivnikov drugi servis - objasnio je Amerikanac.

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