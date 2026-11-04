CENE NAFTE PALE OSAM ODSTO: Brent najniži u dva meseca sa oko 95 dolara za barel

CENA severnomorske nafte Brent pala je danas za više od osam odsto, na manje od 95 dolara za barel, dostigavši najniži nivo u poslednja dva meseca.

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Cena američke sirove nafte WTI pala je za više od osam odsto, na manje od 88 dolara za barel, što je njen najniži nivo u poslednjih mesec dana, preneo je Trejding ekonomiks. Na cene uticala očekivanja da bi moglo doći do smirivanja sukoba između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, nakon izbornog poraza Republikanske stranke na međuizborima u SAD.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Vašington za sada ne planira nove vojne udare, ali je naglasio da su SAD spremne da reaguju ukoliko to bude potrebno. U međuvremenu, nastavljaju se diplomatska nastojanja Katara i Pakistana usmerena na okončanje sukoba. Zvaničnici Katara očekuju odgovore obe strane na predloge za rešavanje krize, iako izveštaji ukazuju da su pregovori još daleko od postizanja sporazuma. Na tržište utiče i poboljšanje snabdevanja, pošto je obnavljanje izvoza iz zemalja Persijskog zaliva povećalo raspoložive količine nafte sa Bliskog istoka iznad kratkoročne tražnje, prvi put od jula. Ipak, podaci iz SAD pokazali su da su komercijalne zalihe sirove nafte prošle nedelje smanjene za 865.000 barela, što je njihov peti uzastopni nedeljni pad.

Investitori sada procenjuju mogućnost smanjenja geopolitičkog rizika i normalizacije isporuka energenata sa Bliskog istoka, što bi moglo dodatno da ublaži pritisak na globalno tržište nafte.

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