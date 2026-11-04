Ekonomija

CENE NAFTE PALE OSAM ODSTO: Brent najniži u dva meseca sa oko 95 dolara za barel

V.N.

04. 11. 2026. u 20:46

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

CENA severnomorske nafte Brent pala je danas za više od osam odsto, na manje od 95 dolara za barel, dostigavši najniži nivo u poslednja dva meseca.

ЦЕНЕ НАФТЕ ПАЛЕ ОСАМ ОДСТО: Брент најнижи у два месеца са око 95 долара за барел

Foto: Federico Caputo / Alamy / Profimedia

Cena američke sirove nafte WTI pala je za više od osam odsto, na manje od 88 dolara za barel, što je njen najniži nivo u poslednjih mesec dana, preneo je Trejding ekonomiks. Na cene uticala očekivanja da bi moglo doći do smirivanja sukoba između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, nakon izbornog poraza Republikanske stranke na međuizborima u SAD.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Vašington za sada ne planira nove vojne udare, ali je naglasio da su SAD spremne da reaguju ukoliko to bude potrebno. U međuvremenu, nastavljaju se diplomatska nastojanja Katara i Pakistana usmerena na okončanje sukoba. Zvaničnici Katara očekuju odgovore obe strane na predloge za rešavanje krize, iako izveštaji ukazuju da su pregovori još daleko od postizanja sporazuma. Na tržište utiče i poboljšanje snabdevanja, pošto je obnavljanje izvoza iz zemalja Persijskog zaliva povećalo raspoložive količine nafte sa Bliskog istoka iznad kratkoročne tražnje, prvi put od jula. Ipak, podaci iz SAD pokazali su da su komercijalne zalihe sirove nafte prošle nedelje smanjene za 865.000 barela, što je njihov peti uzastopni nedeljni pad.

Investitori sada procenjuju mogućnost smanjenja geopolitičkog rizika i normalizacije isporuka energenata sa Bliskog istoka, što bi moglo dodatno da ublaži pritisak na globalno tržište nafte.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Ko je bio marionetski kralj NDH? Krunisan u Rimu, nikad nije stupio na tlo Hrvatske - Pavelić predložio ime
Region

0 0

Ko je bio marionetski kralj NDH? Krunisan u Rimu, nikad nije stupio na tlo Hrvatske - Pavelić predložio ime

NEZAVISNA Država Hrvatska (NDH) bila je samoproglašena i delimično priznata fašistička kvislinška odnosno marionetska država osnovana na delu okupirane Kraljevine Jugoslavije. Njena teritorija se nalazila dominantno na današnjoj teritoriji Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine i Srema. NDH je uz pomoć Hitlerove Nemačke postojala pod vođstvom ustaškog režima od 1941. do 1945. godine.

03. 11. 2026. u 22:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RUMUNSKI, SRPSKI I UKRAJINSKI KUKURUZ: Evo zašto srpska roba ima povoljniju početnu poziciju
Poljoprivreda

0 0

RUMUNSKI, SRPSKI I UKRAJINSKI KUKURUZ: Evo zašto srpska roba ima povoljniju početnu poziciju

CENE kukuruza u Rumuniji više su nego u Srbiji, a tamošnji trgovci suočavaju se sa konkurencijom jeftinije srpske i ukrajinske robe. Za domaće tržište ova razlika je važna jer je Rumunija i kupac naših žitarica i pravac njihovog daljeg izvoza preko luke Konstanca. Ipak, koliko je srpski kukuruz konkurentan zavisi i od troškova dopreme, kvaliteta i uslova isporuke.

04. 11. 2026. u 18:15

Politika
Tenis
Fudbal
NOVO TUMAČENJE NOSTRADAMUSA: Šta nas čeka 2027? - Misteriozni stihovi ponovo uzburkali javnost

NOVO TUMAČENjE NOSTRADAMUSA: Šta nas čeka 2027? - Misteriozni stihovi ponovo uzburkali javnost