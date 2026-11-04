Đoković završio sezonu porazom, pa poručio: "Razočaran sam! Sada je plan samo..."

Nisam baš najsvežiji, ali to nije opravdanje za poraz, naglasio je Novak posle poraza od Hidžikate.

Kredit: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković poražen je u drugom kolu mastersa u Parizu od Australijanca Rinkija Hidžikate sa 2:1, po setovima 2:6, 6:3, 6:3.

Đoković tako neće uspeti da dođe do osme titule na turniru na kojem je tokom karijere već devet puta igrao finale. Sedmostruki šampion Pariza bio je bolji od Valentina Vašeroa u prvom kolu, ali nije uspeo da nastavi put ka trofeju. Ovaj poraz ujedno znači da srpskog tenisera i definitivno nećemo gledati na Završnom mastersu u Torinu.

Posle meča obratio se javnosti i izneo prve utiske:

- Razočaran sam, naravno. Imao sam osećaj da dominiram tokom prvog seta i još nekoliko gemova, ali onda je on podigao nivo igre. Nisam servirao tako dobro, a on je, iskreno, igrao neverovatno. Gotovo da nije promašivao, držao je lopticu nisko i pružio izvanrednu partiju. Šteta što nisam iskoristio prilike u trećem setu, ali mislim da je zasluženo pobedio - rekao je Đoković.

Ističe Srbin da je igubio kontrolu.

- Naravno, niko ne voli da gubi, ali ovo je samo još jedan meč. Trebalo je da pobedim. Igrao sam dobro u prvom setu, a onda sam potpuno izgubio kontrolu nad mečom - kaže Nole i dodaje:

- Nisam baš najsvežiji, ali to nije opravdanje za poraz. Sada je plan samo odmor, radujem se tome.

Još malo o meču:

- Moja je greška što sam izgubio kontrolu, ali njemu čestitam. Igrao je neverovatan tenis. Imao sam osećaj da je bio izuzetno efikasan iz svakog dela terena. Ovo je najbrža podloga na kojoj smo igrali ove godine na Turu. Igračima poput njega, koji udaraju prilično ravno i igraju blizu linija, takvi uslovi veoma odgovaraju - zaključio je Đoković.

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