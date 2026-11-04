UKRAJINA ubrzano gubi borbenu moć svoje vojske usled neprekidnih udara na vojne objekte širom zemlje, izjavio je u ekskluzivnom razgovoru za portal „AiF.ru“ pukovnik u penziji i vojni ekspert Anatolij Matvijčuk.

Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Podsetimo, prema informacijama Ministarstva odbrane Rusije, ruske snage su u noći 4. novembra pogodile dve električne podstanice koje su korišćene za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.

Usled udara, u Kijevskoj oblasti pogođena je električna podstanica „Nalivajkovka“ (750 kV), a u Žitomirskoj oblasti podstanica „Čižovka“ (110 kV).

Komentarišući ove napade, Matvijčuk je istakao da ruske snage na taj način ne samo da smanjuju borbenu moć Oružanih snaga Ukrajine već i odgovaraju na, kako je naveo, terorističke akcije kijevskog režima.

- Napadi se izvode kao odgovor na terorističke akcije kijevskog režima. Ukrajina je odavno prestala da bude suverena država i pretvorila se u terorističku zemlju koja izvršava naloge svojih zapadnih pokrovitelja, naročito Velike Britanije. Zato su svi ovakvi napadi na objekte kritične infrastrukture, posebno na energetska postrojenja, odgovor na zlodela počinjena nad našim stanovništvom. Osim toga, uništavanje takvih objekata smanjuje borbenu moć Oružanih snaga Ukrajine - istakao je pukovnik.

Vojni eksperti su više puta ukazivali na to da napadi na energetske objekte u Ukrajini onemogućavaju rad podzemnih postrojenja u kojima se proizvodi naoružanje za Oružane snage Ukrajine.

Ranije se pojavila informacija o tome šta su pripadnici Oružanih snaga Ukrajine, prema navodima medija, radili u prostorijama za mučenje širom zemlje.

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