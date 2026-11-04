Fudbal

MASOVNA TUČA FUDBALERA U BRAZILU: Podeljen 51 crveni karton, policija morala da interveniše! (VIDEO)

У. Ћ.

04. 11. 2026. u 19:10

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Šta ovo bi?!

МАСОВНА ТУЧА ФУДБАЛЕРА У БРАЗИЛУ: Подељен 51 црвени картон, полиција морала да интервенише! (ВИДЕО)

FOTO: Printscreen/Twitter

Fudbalska utakmica omladinskih ekipa Uberlandije i Mamorea u Brazilu završena je nesvakidašnjim rekordom – sudija Fernando Modesto pokazao je čak 51 crveni karton, nakon što je na terenu izbila masovna tuča u kojoj su učestvovali igrači i članovi stručnih štabova.

Koliko je incident izmakao kontroli govori i podatak da je policija morala da reaguje kako bi smirila situaciju. Prema pisanju brazilskog lista „O Tempo“, haos je počeo u 55. minutu, neposredno nakon što je Mamore postigao treći gol i poveo sa 3:1.

Tada je gostujući fudbaler Davi Fernandes Bitenkurt otrčao do klupe Uberlandije, gde je počeo da provocira i vređa prisutne. Ubrzo je došlo do opšteg sukoba, a na terenu se više nije znalo ko koga napada. Razmenjivani su udarci, dok su u metežu korišćene čak i stolice i nosila.

Tek kada je policija uspela da uspostavi red, glavni arbitar Fernando Modesto mogao je da pristupi disciplinskim merama.

Usledila je prava serija isključenja, koja se zaustavila na neverovatnom broju od 51 crvenog kartona. Čak 43 dobili su fudbaleri dva tima, dok je preostalih osam uručeno članovima stručnih štabova.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Brazilski fudbal je i ranije imao utakmicu koja je ostala upamćena po masovnim isključenjima. Pre samo oko osam meseci, susret Atletiko Mineira i Kruzeira prekinut je zbog velike tuče, a sudija je tada pokazao 23 crvena kartona.

Ipak, ono što se dogodilo na meču omladinskih selekcija Uberlandije i Mamorea nadmašilo je i taj incident. Prethodni rekord iznosio je 36 isključenja, a postavljen je 27. februara 2011. godine na utakmici pete lige Argentine između Atletiko Klejpola i Viktorijano Arenasa. Ovoga puta granica je pomerena na čak 51 crveni karton.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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