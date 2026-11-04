NEVIĐENA BRUKA U PODGORICI! Crnogorci, je l’ vas bar malo sramota?!

Još jednom su Crnogorci pokazali da nemaju ni stida ni srama!

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Naime, košarkaški klub Hemnic se oglasio posle neprijatnog incidenta koji se, prema tvrdnjama nemačkog tima, dogodio u Podgorici tokom gostovanja protiv Budućnosti. Jedini navijač koji je doputovao iz Nemačke kako bi bodrio klub je napadnut od strane osmorice domaćih navijača, koji su mu tom prilikom oteli šal.

Budućnost je u Morači slavila rezultatom 96:84 u šestom kolu Evrokupa, ali je sportski događaj ostao u senci onoga što se, kako tvrde iz nemačkog kluba, dogodilo jednom njihovom navijaču.

Iz Hemnica su se obratili i domaćem klubu, jasno stavljajući do znanja koliko ih je pogodio ovaj događaj.

- Draga Budućnosti, iza nas je bila veoma intenzivna utakmica, odigrana u fer atmosferi, u kojoj ste zasluženo slavili. Ipak, našeg jedinog navijača koji je došao u Podgoricu, prema našim saznanjima, napalo je osam vaših navijača i oduzelo mu šal", navodi se u poruci nemačkog kluba.

Iz Hemnica su posebno istakli da ovakvo ponašanje nema nikakve veze sa sportom i vrednostima koje bi trebalo da ga prate.

- Fer-plej mora da bude osnova sporta, a navijači su njegov važan deo. Naš čovek je prešao stotine kilometara kako bi bio uz ekipu, a umesto sportskog gostoprimstva doživeo je nasilje. Uz njega smo i želimo mu da se bezbedno vrati kući", poručili su iz nemačkog kluba.

Navijač nije ostao bez podrške svoje ekipe. Nakon utakmice prišli su mu košarkaši i članovi stručnog štaba Hemnica, koji su želeli da mu pruže podršku posle neprijatnosti koju je, prema navodima kluba, doživeo u Podgorici.

Činjenica da je jedan čovek sam doputovao iz Nemačke kako bi bodrio svoj tim trebalo bi da bude razlog za poštovanje, bez obzira na to za koga navija. Umesto toga, gost iz Hemnica je, prema tvrdnjama kluba, u Crnoj Gori doživeo potpuno suprotno od onoga što sport predstavlja. Zapravo, sport je te večeri bio u drugom planu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.