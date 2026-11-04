VUČIĆEVIĆ POSLE ODLUKE SAVETA REM-a: Videli ste najgoru cenzuru - ovo je preki sud (VIDEO)

SAVET REM-a izrekao je meru zabrane emitovanja emisije Prve Info na TV Informer u trajanju od sedam dana. Nakon sednice REM-a obratio se glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević.

Foto: Novosti

Obraća se Vučićević

- Videli ste najgoru cenzuru. Ko bude ćutao proći će isto kao mi. Ovo je preki sud, kaznena ekspedicija. Prva mera - zatamnjenje programa. Sram ih bilo, neka im služi na čast. Hoće da naprave atmosferu jednoumlja. Moramo protiv ovoga da se borimo. Pogledajte šta rade 10 dana posle pobede na izborima - rekao je Vučićević.

Obraćajući se okupljenima ispred REM-a, on je rekao:

- Danas smo saznali da Studentska lista ima politiku da zabrani svakoga ko misli drugačije. To je autokratija. Oni desetog dana posle pobede zabranjuju najgledaniju televiziju. Ovom zabranom oni kopaju oči, seku uši i jezike Srbije. Da bi u totalnom mraku mogli da rade šta hoće. Pogledajte sinoć, vratili su avion, slagali su da je u njemu neko zlato, pare. Javljali su da je Vulin uhapšen, a on u tom trenutku daje izjavu za Informer. Molim vas kažite svima šta se dešava. Sada su jednoglasno svi protiv Informera, kažu - prete nam, promenile su se okolnosti. To što prete, znači da su slabi. Ovo je borba protiv zlikovačkog plana da se Srbija ukine. Sve to rade da bi u totalnom medijskom mraku radili ono što su naumili. Zabranili su srpsku televiziju. Ovome moramo da pružimo najžešći otpor. Oni nama hoće da zabrane da govorimo. Za 14 godina Vučić nijednu televiziju nije zabranio. Svi kao jedan moramo se boriti protiv ovoga. Nemojte da plačete, pobedićemo ih. Nema povlačenja.

Najavio je emitovanje Veb Informera.

- Zakotrljala se grudva. Kreće lavina. Mi ćemo pobediti - poručio je Vučićević.

Odluka Saveta REM-a: Emisija Prve Info zabranjena na sedam dana

Odluka Saveta REM-a je da emisija Prve Info na TV Informer bude zabranjena na sedam dana.

Foto: Printskrin

Sednica REM-a o Informeru, obratio se Vučićević

Vučićević je ušao na Savet REM i upitao zašto je zabranjena kamera Informera.

- Ko vam je naredio da dižete ruke? Kako spavate gospodine Smederevac, Petkoviću i Gariću? - upitao je Vučićević.

- Prenosite pošeno ovu sednicu, sve vreme dok sam pričao nisam bio u kadru. Ja sam se čuo malo, jer ste mi spustili mikrofon. Dozovilite da bude fer odbrana, kad su sudili Draži Mihajloviću, dozvolili su advokatu da priča.

- U dnevnom listu Danas, juče jeo bjavljeno da su dogovorene prve mere protiv Informer TV. Piše šta ćete da uradite, kako kolege iz Danasa to znaju. Jeste li doneli presudu unapred? Ovaj tekst je dovoljan da se pokaže koliko ste pristrasni - rekao je Vučićević.

- Dozvolite mi da završim jednu rečenicu. Apsolutni medijiski teror i linč vlada. Ne smem ni da pričam očigledno - rekao je Vučićević.

Advokat Vučićevića je rekao Rodoljubu Šabiću da ne prekida Vučićevića i da on ima pravo da kaže šta god želi.

- Unapred ste presudili i neka vam služi na čast. Vi znate šta radite, obavljate zadatak koji ste dobili, mi nikakav zakon nismo prekrišili. Žuri vam se da ugasite Informer, naredio plenum, vaši favoriti pobedili na izborima. Nikakva vlada nije formirana, vi već gasoite Informer, mi smo najgledanija komercijalna televizija. Izrećete nam meru zatamljenje ekrana, to Štimac kaže. Moraju ljudi u Srbiji da znaju da ovo nema veze sa zakonom. Ovo je protivustavno - kaže Vučićević.

- Nije tačno da smo vodili harangu protiv bilo koga. Molio bih da se držimo činjenica. Ovde je zakon suspendovan posle 25. oktobra - naveo je glavni urednik Informera i pitao je po kom osnovu može danas da se Informeru izrekne mera.

- Po kom osnovu? Ja tvrdim da nema nijednog jedinog zakonskog osnova ni za opomenu. Ne može prva kazna da bude zabrana, a to je vaš plan. Drugo da vidimo šta nam se stavlja na teret - upitao je još jednom Vučićević.

Advokat Dragana J. Vučićevića kaže da su prinuđeni da danas dostave dokaze.

- Vama je podneta prošle nedelje inicijativa za zabranu Informera, a odmah dan posle oni traže od REM-a da se zaseda iz dana u dan ako treba, da bi se došlo do cilja. Oni očekuju da vi zasedate iz dana. Vama svima se upućuju zahtevi što je protivno svakoj proceduri. Ovo ugrožava načelo nepristrasnosti - ističe advokat.

- Kako voditelji drugih televizija iskazuju svoje političke stavove, je li to atmosfera nepristrasnosti - upitao je advokat.

Apelovao je da prilikom određivanja rokova se vodi računa da li ovde ima mesta za hitnost.

- Mi kao stranka u postupku imamo pravo da ukažemo na prejudiciranje - rekao je advokat.

Drugi pravni zastupnik Vučićevića ukazuje na atmosferu u kojoj redovan rad ovog tela nije moguć.

Podsetili su na upad na televiziju Informer dan posle izbora, kao i na to da nijedna institucija nije reagovala.

- Činjenica da ste se oglušili. Čak nijedno saopštenje niko nije pustio - kazao je advokat.

Dragan J. Vučićević upitao je da li članovi Saveta REM-a gledaju RTS, gde svi imaju jedan politički stav.

- Nije na Informeru niko nikada psovao majku nikome. To se desilo na televiziji Nova. Vi nama zamerate političku opredeljenost, a druge televizije su više politički opredeljene. Sporno je što je na televiziji Informer emitovan kadar, vidi se porodica, predsednik Vučić ulazi u stan, uzima decu u naručje i u šest sekundi ih grli. Zar nije pretpostavljeno očigledna saglasnost roditelja, kada su roditelji prisutni. Žaklina Tatalović intervjuiše dečaka od osam godina na protestu. Zoran Kesić sa Milom Pajić dovede devojčice i bez blurovanja ih snima i vodi političku kampanju sa njima. Emisija na RTS "Važne stvari" frizer šiša dečaka - kazao je Vučićević.

Advokat je upitao da li oni imaju pravo da dostavljaju neke dokaze ili ne, ističući pravo stranke da se brani u postupku.

- Hoćemo da pokažemo šta je standard postupanja drugih emitera. Ključna stvar da li isti standardi važe za sve? Da vidimo kako voditelji drugih programa iznose svoje mišljenje - kazao je advokat.

- To je selektivna pravda, odnosno nepravda - dodao je drugi pravni zastupnik.

- Vi imate zadatak Studentke liste da nas ugasite. Izvolite - rekao je Vučićević. Poručio je da će, ako bude doneta odluka o zabrani Informera, tužiti REM, državu Srbiju i novu vlast.

- Na vašu bruku i sramotu, niste se oglasili zbog linča Informera. Niko prstom mrdnuo nije, tamo je bilo dece. Ostaćete u istoriji zapisani kao najgori cenzori - poručio je Vučićević.

- Mi smo dobili desetak prijava. Sada čujemo ovde da ima 150 prijava. Tražimo pravičnost postupka, vi sada možete sve - kaže Vučićević.

Advokat Vučićevića tražio je izuzeće Šabića.

- Voleo bih da grešim, voleo bih da sam vas lažno osumnjičio da imate domaći zadatak. Vi odlučujete o zabrani najgledanije televizije, u uslovima kada nije formirana vlast. Ja sam trebalo da budem uhapšen na osnovu falsifikovane dokumentacije u APR. Za 14 godina vlasti Aleksandra Vučića, on nije ugasio nijednu TV, nijednog novinara nije tužio. Pokušali su da nas linčuju, da nas ubiju, a sada su plenumi došli ovde da traže da nas po hitnom postupku u roku od 48 sati zabrane. Ja znam da je presuđeno. Ja vas molim da glasate po savesti. Živela sloboda govora. Nemojte ovu zemlju da gurnete u medijski mrak. Ja apelujem na vašu savest, principe, profesionalizam. Kome je to u interesu - poručio je.

Vučević: Srbiji preti apsolutna cenzura

Lider SNS Miloš Vučević podržao je Informer televiziju i građane koji su se okupili ispred REM-a.

- Ne mogu da kažem da očekujem ništa dobro, na žalost, gledajući na sve ono što se dešava od 26.oktobra i prvog napada na vašu kuću. Čudni aršini, ne pravni, mogu da nas upute na to da će zavladati jednoumlje, da će senzura biti apsolutna. Što je pogubno za celo srpsko društvo. To nije pitanje jedne partije - rekao je Vučević za Informer.

On je naglasio da je ponosan na svoju stranku i istakao da kada su bili odgovorni za državu nisu ugrozili nijedan medij, nikad nisu upali ni na jedan medij, kao ni ugrozili zaposlene.

- Danas vidimo da iako su se gotovo sve televizije priklonile na stranu studentsko blokaderskoj listi, sad treba da ugase jedinu televiziju koja je zadržava svoj subjektivitet, a to je Informer. Bilo je mnogo signala da se nazivamo da nismo ljudi, sve najgore, pre svega prema Aleksandru Vučiću, izmišljanje stotina afera. Ta dehumanizacija, kriminalizacija, traje više od osam godina i kulminirala je prethodne dve godine. Onda kažu da smo teoretičari zavere - reči su lidera SNS.

Vučević je dodao i da su Aleksandar Vučić i SNS pokazali šta znači demokratsko ponašanje u porazu, kako ističe za njih neprijatnom porazu.

- Šta smo nakon toga dobili? Gašenje Informera, policija pretražuje kontejnere, lov na veštice, čuli smo da su Srbi manjina u Crnoj Gori, da SPC mora da promeni kalendar, da patrijarh treba da podnese ostavku. Njih revolucija interesuje, zato se njima ne žuri sa formiranjem Skupštine. Hoće da prave haotično stanje, da se banke gase, da se ruši srpska ekonomija - zaključio je.

Dragović: Neće moći reč da se kaže

- Ovo će biti apsolutna okupacija. Neće moći reč da se kaže. Protiv ovoga se moramo boriti. Narod će vremenom shvatiti da je pogrešio i preći će na našu stranu - izjavio je lider Srpskih suverenista Vukša Dragović.

Andrijana Nešić: Gušenje slobode medija

Glavni urednik portala "Novosti" Andrijana Nešić istakla je da je na delu gušenje slobode medija.

- Ja sam ovde u svojstvu građanina. Nadam se da će mediji biti slobodni, ja sam za slobodu medija u svakom smislu, da svako može od novinara da govori, piše i priča slobodno. Nije normalno da bilo ko zabrani nekom da priča i misli - rekla je Andrijana Nešić.

O pokušaju da se gasi jedan opozicioni medij, Nešićeva kaže da je reč o gušenju slobode medija.

- Trebalo bi da živimo u slobodarskom društvu, da svako ima pravo na mišljenje bez straha. Nema niko pravo da utiče na vaše mišljenje i da ga menja - rekla je urednica portala Novosti.

Brnabić: Nenormalno je gasiti medije

- Došla sam danas da pružim podršku Informeru. Za 14 godina dok je Aleksandar Vučić i SNS vodili Srbiju, nijedan medij nije ugašen. Vučić je uveo praksu da mi kao najviši državni funkcioneri ne smemo da tužimo medije ni kada su lagali o nama, ni kada su obmanjivali javnost - izjavila je Ana Brnabić.

Ona je poručila da je nenormalno gasiti medije.

Prisutnima se obratio Dragan J. Vučićević

Prisutnima se obratio glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević, koji je rekao da je cilj zahteva za oduzimanje dozvole Informeru da se ugasi jedina srpska televizija i pozvao sve da reaguju na to.

Okupljeni uzvikuju "Ne damo Informer", "Izađite napolje".

Skandiranje članovima REM-a

Okupljeni narod skandira članovima Saveta REM. Čuju se povici "Izađite napolje, izađite napolje".

Na skupu Brnabić, Vučević, Gašić

Ogroman broj ljudi trenutno se nalazi ispred REM-a. Tu su Ana Brnabić, Miloš Vučević, Bratislav Gašić.

Foto: Novosti Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti Foto: Novosti Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Ispred REM-a skup u znak podrške televiziji Informer

Ispred zgrade u kojoj su prostorije Regulatornog tela za elektronske medije (REM), na Trgu Nikole Pašića u Beogradu, održan je skup podrške televiziji Informer

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