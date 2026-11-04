Svet

EVROPA SE NAORUŽAVA MILIJARDAMA, ALI IMA VELIKI PROBLEM: Zbog ovoga bi mogla da doživi debakl

D.D.

04. 11. 2026. u 14:43

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EVROPSKA unija rizikuje da do 2030. godine propusti sopstvene planove militarizacije, uprkos rekordnim izdatcima za odbranu od 418 milijardi evra u 2025. godini, jer evropske vojske i dalje nemaju kapacitet za vođenje borbenih dejstava velikih razmera, javlja Evronjuz , pozivajući se na nacrt programa rada Evropske komisije za 2027. godinu.

ЕВРОПА СЕ НАОРУЖАВА МИЛИЈАРДАМА, АЛИ ИМА ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМ: Због овога би могла да доживи дебакл

Foto: Berit Kessler/Alamy/Profimedia

Kako Euronews napominje, uprkos neviđenoj političkoj podršci za jačanje naoružanja i investicijama od više milijardi dolara, Evropska unija do sada nije uspela da povećane izdatke za odbranu pretvori u borbeno spremne oružane snage sposobne za brzo raspoređivanje, održive operacije i efikasnu saradnju između vojski zemalja članica.

Nacrt programa rada EK za 2027. godinu priznaje da je postizanje postavljenih ciljeva ugroženo. Brisel, međutim, ukazuje na rastuće pretnje.

Jedno od ključnih pitanja ostaje zavisnost Evrope od američkih vojnih kapaciteta. Prema pisanju Euronews-a, odluka SAD da smanje svoje vojno prisustvo u Evropi, uključujući povlačenje nekih strateških sredstava za podršku, dodatno je zakomplikovala planove EU.

Evropski komesar za odbranu Andrijus Kubilijus je ranije izjavio o potrebi razvoja sopstvenih evropskih kapaciteta za podršku raspoređivanju i angažovanju trupa. To uključuje vojno-transportnu avijaciju, dopunjavanje gorivom u vazduhu, svemirsku infrastrukturu i sajber odbranu.

Prema proceni publikacije, razvoj takvih kapaciteta mogao bi Evropu koštati dodatnih 500 milijardi evra.

U tom smislu, Evropska komisija namerava da predloži stvaranje novog evropskog strateškog instrumenta vojne podrške koji će omogućiti zemljama EU da zajednički razvijaju neophodne vojne kapacitete.

Evropska unija je ranije postavila cilj postizanja vojne gotovosti do 2030. godine, navodeći potrebu za ubrzanim ponovnim naoružavanjem kao potencijalnu pretnju od Rusije.

Moskva je više puta odbacila tvrdnje o pretnji evropskim državama, nazivajući takve tvrdnje neosnovanim i ističući da povećani vojni izdaci i militarizacija Evrope samo doprinose povećanju napetosti u regionu.

(Ria Novosti)

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