Saša Đorđević doživeo prvi poraz u sezoni!

Desilo se i to - Bahčešehir je izgubio.

FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bahčešehir Aleksandra Saše Đorđevića pretrpeo je prvi poraz u sezoni, pošto je u šestom kolu turskog prvenstva izgubio na gostovanju Bordo Bandirmi sa 103:88.

Aleksa Avramović postigao je 14 poena za Bahčešehir, ali uz slabiji šut iz igre – pogodio je pet od 14 pokušaja. Luka Mitrović dobio je šest minuta na parketu i za to vreme zabeležio dva skoka.

Najzaslužniji za prvi poraz Đorđevićevog tima bili su Kju Džej Robinson sa 29 i Gordon sa 26 poena.

Ekipa srpskog trenera nije uspela da nadoknadi loše prvo poluvreme, tokom kojeg je domaćin stekao čak 19 poena prednosti (53:34).

Bahčešehir je u nastavku zaigrao bolje i početkom poslednje četvrtine prišao na samo šest poena zaostatka, ali je usledio novi udarac. Bordo Bandirma odgovorila je serijom 13:0 i tako prelomila utakmicu, ne dozvolivši gostima da se vrate u borbu za pobedu.

Đorđevićev tim se i dalje nalazi na prvoj poziciji turskog šampionata sa skorom 5:1, dok je Bordo deveti za 2:4.

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