Fudbal

Debakl Mančester sitija na "Etihadu", Milenković postigao autogol, Petrović sačuvao mrežu

У. Ћ.

31. 10. 2026. u 18:08 >> 18:20

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Uzbudljivo popodne u Premijer ligi.

Дебакл Манчестер ситија на Етихаду, Миленковић постигао аутогол, Петровић сачувао мрежу

AP Photo/Jon Super

Fudbaleri Mančester sitija doživeli su poraz na „Etihadu“, pošto je Brajton slavio rezultatom 1:0 u devetom kolu Premijer lige. 

Odluka je pala već u 11. minutu, kada je Jasin Ađari iskoristio veliku grešku Mateuša Nunjesa i postigao jedini gol na utakmici. Brajton je potom sačuvao prednost, dok je Iliman Endijae u dva navrata pogađao stativu i propustio priliku da uveća pobedu gostiju.

Siti je tako upisao drugi uzastopni poraz u prvenstvu i ostao na 21 bodu, koliko ima i Arsenal, koji u nedelju gostuje Liverpulu. Brajton je treći sa 16 bodova, koliko je sakupio i Čelsi.

Loš dan je imao srpski defanzivac Nikola Milenković, čiji je autogol usmerio Notingem Forest ka porazu od Brentforda - 2:0.

Domaći su poveli u 30. minutu nakon nesrećne reakcije srpskog defanzivca, a Igor Tijago je u 76. postavio konačnih 2:0. Brentford je ovom pobedom stigao do šestog mesta na tabeli.

Srpski čuvar mreže Đorđe Petrović, za razliku od Milenkovića, imao je razloga za zadovoljstvo.

Njegov Bornmut savladao je Lids sa 2:0, a srpski golman sačuvao je mrežu netaknutom. Prvi pogodak na „Vitalitiju“ postigao je Evanilson u 31. minutu, na asistenciju Džastina Klajverta, dok je konačan rezultat postavio Adli u sudijskoj nadoknadi drugog poluvremena.

Standings provided by Sofascore

Premijer liga, 9. kolo:

Subota:
Čelsi – Mančester junajted 2:0 (0:0)
Bornmut – Lids 2:0 (1:0)
Brentford – Notingem Forest 2:0 (1:0)
Koventri – Sanderlend 3:1 (2:0)
Hal – Ipsvič 2:2 (0:1)
Mančester siti – Brajton 0:1 (0:1)
18.30 Totenhem – Kristal Palas
21.00 Aston Vila – Fulam

Nedelja:
17.30 Liverpul – Arsenal

Ponedeljak:
21.00 Njukasl – Everton

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