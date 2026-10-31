HAOS U 30 GRADOVA NEMAČKE: Vodenim topovima na demonstrante, stotine uhapšenih, povređeni policajci (FOTO/VIDEO)

PROTESTI generacije Z, održani danas u oko 30 gradova širom Nemačke, prerasli su u više incidenata i sukoba sa snagama bezbednosti, a prema procenama policije na ulicama je bilo više od 100.000 ljudi.

Foto: Tanjug AP/Profimedia/AFP

Zapaljene barikade, petarde bacane na policiju i sve veći broj maskiranih osoba – situacija na nacionalnim demonstracijama generacije Z eskalira iz minuta u minut.

Od ranog popodneva, više od 100.000 ljudi izašlo je na ulice u 30 nemačkih gradova. Na mnogim mestima, događaji su završeni, a sada izgrednici sve više preuzimaju kontrolu.

Policija izveštava o zapaljenim bakljama i barikadama, kao i o flašama i jajima koja se bacaju na policajce.

Policija koristi biber sprej i vodene topove protiv izgrednika, javlja Bild.

Najozbiljniji sukobi zabeleženi su u Berlinu, Frankfurtu, Hamburgu, Kelnu i Štutgartu, gde su pojedini demonstranti bacali flaše, kamenice i pirotehnička sredstva na policiju, palili barikade i izazivali nerede, prenosi Bild.

Police are using water cannons against protesters in Cologne, Germany. Officers directed the water cannons at the crowd during the "Gen Z regelt" youth demonstration held today, forcing participants to flee. https://t.co/jsINjVbMen — 𝕃𝕦𝕔𝕚𝕒𝕟𝕠 𝕃𝕦𝕝𝕫 (@altrella_l) October 31, 2026

U Berlinu je policija više puta intervenisala, upotrebljavajući biber-sprej i privodeći učesnike nereda.

Demonstranti su palili pirotehnička sredstva, bacali petarde na policajce i formirali ljudske lance kako bi sprečili policijske intervencije.

Policija je proglasila skup završenim i pozvala okupljene da napuste područje.

Festnahmen vorm Nachtleben an der Konsti in #Frankfurt am Main bei #GenZregelt. https://t.co/cMznotdlMV — Onkel Jakob (@Woelfisches) October 31, 2026

U Frankfurtu je protest, na kojem je učestvovalo oko 8.000 ljudi. Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrajine Hesen procenilo je da je oko 100 osoba učestvovalo u nasilju, bacajući flaše, kamenice i pirotehnička sredstva na policiju.

Nakon nereda u Frankfurtu, uhapšeno je nekoliko desetina ljudi. Za sada je potvrđeno da je jedan policajac povređen. Međutim, očekuju se dodatne povrede.

🇩🇪‼️🚨 HAMBURG BARRICADES BURN AFTER GEN Z MARCH Masked rioters tore apart a construction site on Steindamm, set barricades on fire and hurled firecrackers, stones and fencing at police, who hit back with pepper spray and water cannons. Police say about 6,700 joined the anti-conscription "Gen Z regelt" march, one of 30+ across Germany today. It was declared over around 5 PM. Halloween riots! Yay, schoolboys want more books! https://t.co/2nHqUgH7qB — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 31, 2026

U Hamburgu je iza glavne železničke stanice odjeknula snažna eksplozija petarde, a zabeleženo je i bacanje pirotehničkih sredstava na policijske službenike.

BREAKING: The first unrest of the Halloween Protests in Germany has been recorded in Hamburg Far-left extremists are throwing smoke bombs. Riot police had gathered at the scene https://t.co/YVFZJSJD6r — QUANTUMLASH (@quantumwhip) October 31, 2026

U Kelnu je policija zaustavila i opkolila oko 500 osoba za koje se sumnja da su sklone nasilju, a protiv njih su sprovedene provere identiteta.

🇩🇪 🚨 BREAKING: Riot police flood Cologne's city centre as Gen Z protest turns into clashes, Germany After the "Gen Z regelt" youth demo, groups hurled firecrackers at officers on Schildergasse and Hohe Straße; police remain deployed downtown. #Köln #GenZregelt https://t.co/JbBg3o2kEE — Notif News (@NotifNews1) October 31, 2026

Policija je uhapsila oko 200 ljudi u pešačkoj zoni Kelna. Članovi grupe (uglavnom mladi migranti) su više puta bacali petarde na policajce.

Incidenti su zabeleženi i u Lajpcigu, gde je policija upotrebila biber-sprej, kao i u Štutgartu, gde su demonstranti bacali flaše i pirotehnička sredstva na policajce. U Diseldorfu je, nasuprot tome, protest protekao uglavnom mirno, uz oko 2.500 učesnika.

Demonstracije je organizovao pokret "Generacija Z rešava" (Gen Z regelt), a među glavnim zahtevima mladih su bolje obrazovanje, pristupačniji životni troškovi, veća ulaganja u zaštitu životne sredine i protivljenje smanjenju socijalnih davanja i povećanju vojnih izdvajanja.

Nemačke bezbednosne službe prethodno su upozorile na mogućnost da proteste iskoriste ekstremističke grupe. Zbog bezbednosnih rizika, pojedini trgovci u više gradova zaštitili su izloge drvenim pločama.

Prema pisanju nemačkih medija, do večernjih sati širom zemlje povređeno je više policajaca, dok su bezbednosne snage nastavile intervencije i privođenja.

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