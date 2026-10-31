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HAOS U 30 GRADOVA NEMAČKE: Vodenim topovima na demonstrante, stotine uhapšenih, povređeni policajci (FOTO/VIDEO)

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31. 10. 2026. u 21:05

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PROTESTI generacije Z, održani danas u oko 30 gradova širom Nemačke, prerasli su u više incidenata i sukoba sa snagama bezbednosti, a prema procenama policije na ulicama je bilo više od 100.000 ljudi.

ХАОС У 30 ГРАДОВА НЕМАЧКЕ: Воденим топовима на демонстранте, стотине ухапшених, повређени полицајци (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Tanjug AP/Profimedia/AFP

Zapaljene barikade, petarde bacane na policiju i sve veći broj maskiranih osoba – situacija na nacionalnim demonstracijama generacije Z eskalira iz minuta u minut.

Od ranog popodneva, više od 100.000 ljudi izašlo je na ulice u 30 nemačkih gradova. Na mnogim mestima, događaji su završeni, a sada izgrednici sve više preuzimaju kontrolu.

Policija izveštava o zapaljenim bakljama i barikadama, kao i o flašama i jajima koja se bacaju na policajce.

Policija koristi biber sprej i vodene topove protiv izgrednika, javlja Bild.

Najozbiljniji sukobi zabeleženi su u Berlinu, Frankfurtu, Hamburgu, Kelnu i Štutgartu, gde su pojedini demonstranti bacali flaše, kamenice i pirotehnička sredstva na policiju, palili barikade i izazivali nerede, prenosi Bild.

U Berlinu je policija više puta intervenisala, upotrebljavajući biber-sprej i privodeći učesnike nereda. 

Demonstranti su palili pirotehnička sredstva, bacali petarde na policajce i formirali ljudske lance kako bi sprečili policijske intervencije. 

Policija je proglasila skup završenim i pozvala okupljene da napuste područje.

U Frankfurtu je protest, na kojem je učestvovalo oko 8.000 ljudi. Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrajine Hesen procenilo je da je oko 100 osoba učestvovalo u nasilju, bacajući flaše, kamenice i pirotehnička sredstva na policiju. 

Nakon nereda u Frankfurtu, uhapšeno je nekoliko desetina ljudi. Za sada je potvrđeno da je jedan policajac povređen. Međutim, očekuju se dodatne povrede.

U Hamburgu je iza glavne železničke stanice odjeknula snažna eksplozija petarde, a zabeleženo je i bacanje pirotehničkih sredstava na policijske službenike. 

U Kelnu je policija zaustavila i opkolila oko 500 osoba za koje se sumnja da su sklone nasilju, a protiv njih su sprovedene provere identiteta.

Policija je uhapsila oko 200 ljudi u pešačkoj zoni Kelna. Članovi grupe (uglavnom mladi migranti) su više puta bacali petarde na policajce.

Incidenti su zabeleženi i u Lajpcigu, gde je policija upotrebila biber-sprej, kao i u Štutgartu, gde su demonstranti bacali flaše i pirotehnička sredstva na policajce. U Diseldorfu je, nasuprot tome, protest protekao uglavnom mirno, uz oko 2.500 učesnika.

Demonstracije je organizovao pokret "Generacija Z rešava" (Gen Z regelt), a među glavnim zahtevima mladih su bolje obrazovanje, pristupačniji životni troškovi, veća ulaganja u zaštitu životne sredine i protivljenje smanjenju socijalnih davanja i povećanju vojnih izdvajanja.

Nemačke bezbednosne službe prethodno su upozorile na mogućnost da proteste iskoriste ekstremističke grupe. Zbog bezbednosnih rizika, pojedini trgovci u više gradova zaštitili su izloge drvenim pločama.

Prema pisanju nemačkih medija, do večernjih sati širom zemlje povređeno je više policajaca, dok su bezbednosne snage nastavile intervencije i privođenja.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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