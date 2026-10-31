Poljoprivreda

ŠTA URADITI DA BI POLJOPRIVREDA BILA ISPLATIVA? Stručnjaci sve objasnili!

K. Despotović

31. 10. 2026. u 21:08

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TRADICIONALNE metode proizvodnje hrane više ne mogu da garantuju stabilne prinose i ekonomsku isplativost. Odgovor na te izazove traži se u novim tehnologijama, racionalnom korišćenju resursa, prilagođavanju sortimenta, i pre svega, udruživanju poljoprivrednih proizvođača.

ШТА УРАДИТИ ДА БИ ПОЉОПРИВРЕДА БИЛА ИСПЛАТИВА? Стручњаци све објаснили!

Foto: UWE ZUCCHI / AFP / Profimedia

U savremenoj poljoprivredi ostvarivanje visokih prinosa više ne garantuje i zaradu zato je neophodno udruživanje proizvođača kako bi oni ojačali svoju tržišnu poziciju i postigli ove efekte.

- Sniženje troškova proizvodnje, dodavanje vrednosti proizvoda, povećanje profitabilnosti uz istovremeno očuvanje naših resursa i zaštitu životne sredine - kaže mr Jelena Nestorov Bizonj, predsednica Zadružnog saveza Vojvodine.

Sve to potvrđuje i primer zemljoradničke zadruge "Polet" iz Aleksandrova, koja je godinama postepeno razvijala irigacione sisteme, a ove proizvodne sezone oko 400 hektara stavila pod intenzivno navodnjavanje. U zadruzi kažu da taj proces nije bio lak, ali da su rezultati sada jasno vidljivi.

- Kukuruz smo imali na 240 hektara, a prinosi su se kretali od 9,5 do 13,5 t po hektaru. Imali smo semensku pšenicu u navodnjavanju, nje je bilo po 11 t. To je  pokazatelj, koji treba da nam bude dalji pravac. Znači, razlika je dvostruka u odnosu na prinose izvan navodnjavanja - ističe Bojan Stepanović, direktor "Poleta".

Koliki je uticaj klimatskih promena očigledno je i u voćarstvu. Zbog toga su neophodne promene u tehnologiji gajenja, ali i pravilan izbor voćnih vrsta.

- U narednom periodu moramo nastojati da izaberemo odgovarajuću voćnu vrstu za odgovarajuće agroekološke uslove i ono što ja vidim da je perspektiva i koja voćna vrsta je deficitarna, to je sigurno kruška. Evropsko tržište traži kvalitetnu krušku - naglašava prof. dr Zoran Keserović, stručnjak za voćarstvo.

Slične izazove imaju i povrtari. A njima profesor daje sledeći savet:

- Moraju imati u vidu biologiju različitih povrtarskih vrsta, a zatim moraju preći na agroekološki pristup razvoju povrtarske proizvodnje u cilju održivosti. Kako obezbediti takvu održivost? U svakom segmentu proizvodnje nastojati da se racionalno pristupi minimalnoj i redukovanoj obradi. Sprovođenje redovnih mera nege, zaštita od prouzrokovača bolesti, štetnih insekata, korišćenje bioloških preparata i predatora.

Neophodno je menjati i način ishrane i zaštite biljaka. Biostimulatori i bioregulatori sve više dobijaju na značaju jer pomažu biljkama da lakše podnesu stres.

- Biostimulatori i bioregulatori su nešto bez čega proizvodnja neće više moći da se obavlja. Samim tim što će njihov uticaj omogućiti biljci da maksimalno izvuče svoj genetski potencijal i naravno sve ono što joj je iz zemljišta potrebno da bi dala ekonomski isplativ prinos - kaže profesor Keserović.

U svakom slučaju izazovi savremene poljoprivrede ne mogu da se rešavaju pojedinačnim merama. Potrebno je povezivanje nauke i prakse, odgovorno upravljanje zemljištem i vodom i naravno udruživanje poljoprivrednih proizvođača, saglasni su stručnjaci.

(RTV)

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