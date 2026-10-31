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NASA: Meteorit ružičaste boje pronađen u Sahari komad Marsa star 4,1 milijardu godina

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 10. 2026. u 21:00

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METEORIT ružičaste boje, pronađen u pustinji Sahara 2022. godine, identifikovan je kao komad planete Mars, star 4,1 milijardu godina, navodi se u studiji američke svemirske agencije NASA.

НАСА: Метеорит ружичасте боје пронађен у Сахари комад Марса стар 4,1 милијарду година

Foto: Tanjug/AP/Ashley Landis

Ovaj meteorit, težak skoro 900 grama, pronađen je u Maliju, a dobio je naziv “Tegaza 001”, prema slanoj ravnici na kojoj je otkriven, navodi NASA.

Proučavanje meteorita omogućilo je naučnicima NASA-e da utvrde da je reč o jednom od približno 435 meteorita koji potiču sa Marsa, prenosi CBS njuz.

Kako je navela američka svemirska agencija, određivanje starosti meteorita navelo je istraživače na zaključak da je star oko 4,1 milijardu godina, što ga čini jednim od tri najstarija meteorita sa Marsa pronađena na Zemlji.

Kako se navodi, to pruža jedinstven uvid u koru i formiranje ove planete.

-Tek kada smo počeli pažljivije da ga proučavamo, shvatili smo da je ovaj meteorit zaista jedinstven, izjavila je glavna autorka studije, Jang Liu.

Prethodno pronađeni drevni meteoriti sa Marsa pružali su samo ograničen uvid u istoriju te planete, ali Tegaza 001 pokazuje kako se kora Marsa formirala hlađenjem magme, a zatim bila izmenjena dejstvom vode na površini planete.

Meteorit se sastoji od jedinstvene mešavine vulkanskih minerala, uključujući kristale cirkona.

Liu je napomenula da će se istraživanje ovog meteorita verovatno nastaviti.

-Tek smo zagrebali po površini, zaključila je ona.

(Tanjug)

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