Kakav transfer: Iz crveno-belog u crno-beli dres!
Uskoro se očekuje potvrda jednog od najzvučnijih prelazaka grčke košarke.
Amerikanac sa grčkim pasošem, Tajler Dorsi, pojačaće PAOK, učesnika FIBA Lige šampiona.
Košarkaš Olimpijakosa se posle nesuglasica sa crveno-belima odlučio da promeni sredinu, a kako piše italijanska "Republika", uskoro će sa crno-belima iz Soluna potpisati trogodišnji ugovor!
Bivši trener Partizana, Andrea Trinkijeri, želi u timu iskusnog beka, pa se Dorsi čini kao idealno rešenje za to. Isti izvor navodi da se radi o transferu, vrednom 5.000.000 evropskih novčanica, pošto je pomenuti iznos zahtevao aktuelni osvajač Evrolige.
Dorsi je trenutno van ekipe na mesec dana, zbog komentara koje je na Instagramu uputio na račun čelnika Pirejaca, pa je i njegova budućnost zato neizvesna u Olimpijakosu.
- Dorsi je na korak od potpisivanja zlatnog trogodišnjeg ugovora sa PAOK-om, ekipom koju predvodi Andrea Trinkijeri - prenosi „Republika“.
Amerikanac je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača evropskog šampiona.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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