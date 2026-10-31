Kakav transfer: Iz crveno-belog u crno-beli dres!

Uskoro se očekuje potvrda jednog od najzvučnijih prelazaka grčke košarke.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Amerikanac sa grčkim pasošem, Tajler Dorsi, pojačaće PAOK, učesnika FIBA Lige šampiona.

Košarkaš Olimpijakosa se posle nesuglasica sa crveno-belima odlučio da promeni sredinu, a kako piše italijanska "Republika", uskoro će sa crno-belima iz Soluna potpisati trogodišnji ugovor!

Bivši trener Partizana, Andrea Trinkijeri, želi u timu iskusnog beka, pa se Dorsi čini kao idealno rešenje za to. Isti izvor navodi da se radi o transferu, vrednom 5.000.000 evropskih novčanica, pošto je pomenuti iznos zahtevao aktuelni osvajač Evrolige.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Dorsi je trenutno van ekipe na mesec dana, zbog komentara koje je na Instagramu uputio na račun čelnika Pirejaca, pa je i njegova budućnost zato neizvesna u Olimpijakosu.

- Dorsi je na korak od potpisivanja zlatnog trogodišnjeg ugovora sa PAOK-om, ekipom koju predvodi Andrea Trinkijeri - prenosi „Republika“.

Amerikanac je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača evropskog šampiona.

БОНУС ВИДЕО: „КЛАСИЋИ“ НИКОЛЕ ЈОКИЋА: Где су сада играчи који су бирани испред Сомборца 2014?

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.