Košarka

Kakav transfer: Iz crveno-belog u crno-beli dres!

С.С.

31. 10. 2026. u 18:18

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Uskoro se očekuje potvrda jednog od najzvučnijih prelazaka grčke košarke.

Какав трансфер: Из црвено-белог у црно-бели дрес!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Amerikanac sa grčkim pasošem, Tajler Dorsi, pojačaće PAOK, učesnika FIBA Lige šampiona.

Košarkaš Olimpijakosa se posle nesuglasica sa crveno-belima odlučio da promeni sredinu, a kako piše italijanska "Republika", uskoro će sa crno-belima iz Soluna potpisati trogodišnji ugovor!

Bivši trener Partizana, Andrea Trinkijeri, želi u timu iskusnog beka, pa se Dorsi čini kao idealno rešenje za to. Isti izvor navodi da se radi o transferu, vrednom 5.000.000 evropskih novčanica, pošto je pomenuti iznos zahtevao aktuelni osvajač Evrolige.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Dorsi je trenutno van ekipe na mesec dana, zbog komentara koje je na Instagramu uputio na račun čelnika Pirejaca, pa je i njegova budućnost zato neizvesna u Olimpijakosu.

- Dorsi je na korak od potpisivanja zlatnog trogodišnjeg ugovora sa PAOK-om, ekipom koju predvodi Andrea Trinkijeri - prenosi „Republika“.

Amerikanac je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača evropskog šampiona.

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