Ludilo u Bundesligi: Šest golova u derbiju, Lajpcig može i bez Srbina! (VIDEO)

Uzbudljivo na terenima nemačkog elitnog ranga.

Harry Langer/dpa via AP

Fudbaleri Bajer Leverkuzena poraženi su od Štutgarta na svom terenu rezultatom 2:4, u osmom kolu Bundeslige..

"Švabe" su sjajno ušle u duel protiv "farmaceuta", pošto su posle već nešto više od 20 minuta imali vođstvo od 2:0.

Izabranici trenera Sebastijana Henesa poveli su u 14. minutu preko napadača Ermedina Demirovića, dok je Džejmi Leveling osam minuta kasnije udvostručio skor na semaforu.

Domaćin je ekspresno odgovorio i u 28. minutu prepolovio minus. Posle kornera Aleiša Garsije, Patrik Šik je bio najspretniji u kaznenom prostoru i glavom savladao golmana Štutgarta, pa je nastala drama.

Golman gostiju je bio na visini zadatka u 43. minutu, kada je sprečio Afonsa Moreiru da posle kontre Leverkuzenu donese izjednačenje.

Gosti su u ranoj fazi drugog poluvremena stekli novu prednost od dva gola. Najpre je El Hanus šutem iz daljine u 51. minutu povisio 3:1, da bi 14 minuta kasnije Demirović krunisao kontranapad i asistenciju Undava koji je izvršio egzekuciju za nedostižnih 4:1.

Sve što je Bajer uradio, bilo je smanjenje poraza preko Maze, pa su "farmaceti" pretrpeli drugi uzastopni poraz u šampionatu.

U istom terminu je Lajpcig pobedio Šalke 2:0 (1:0), bez srpskog reprezentativca Andrije Maksimovića, koji nije bio ni u protokolu.

Bivši fudbaler Crvene zvezde je igrao u prethodnim mečevima, pa je njegov izostanak bio iznenađujuć. Pobedu gostima doneli su Nusa i Kardoso.

BUNDESLIGA, 8. kolo

Petak

Elverzberg - Majnc 4:1 (3:0)

/Kajdel 7, Onjeka 26, Kratenmaher 45+1, Kembel 90+1 - Holerbah 90+2/

Subota

Augzburg - Frajburg 1:2 (1:0)

/Gregorič 18 - Matanović 65, Iri 85/

Borusija Menhengladbah - Paderborn 0:0

Bajer Leverkuzen - Štutgart 2:4 (1:2)

/Šik 28, Maza 79 - Demirović 14, 65, Leveling 22, El Kanus 51/

Šalke - Lajpcig 0:2 (0:1)

/Nusa 37p, Kardoso 78/

Verder - Hofenhajm 2:0 (0:0)

/Fulkrug 57, Dinkči 82/

Bajern Minhen - Borusija Dortmund 18.30

Nedelja

15.30: Union Berlin - Keln

17.30: Ajntraht Frankfurt - Hamburger

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