Ludilo u Bundesligi: Šest golova u derbiju, Lajpcig može i bez Srbina! (VIDEO)
Uzbudljivo na terenima nemačkog elitnog ranga.
Fudbaleri Bajer Leverkuzena poraženi su od Štutgarta na svom terenu rezultatom 2:4, u osmom kolu Bundeslige..
"Švabe" su sjajno ušle u duel protiv "farmaceuta", pošto su posle već nešto više od 20 minuta imali vođstvo od 2:0.
Izabranici trenera Sebastijana Henesa poveli su u 14. minutu preko napadača Ermedina Demirovića, dok je Džejmi Leveling osam minuta kasnije udvostručio skor na semaforu.
Domaćin je ekspresno odgovorio i u 28. minutu prepolovio minus. Posle kornera Aleiša Garsije, Patrik Šik je bio najspretniji u kaznenom prostoru i glavom savladao golmana Štutgarta, pa je nastala drama.
Golman gostiju je bio na visini zadatka u 43. minutu, kada je sprečio Afonsa Moreiru da posle kontre Leverkuzenu donese izjednačenje.
Gosti su u ranoj fazi drugog poluvremena stekli novu prednost od dva gola. Najpre je El Hanus šutem iz daljine u 51. minutu povisio 3:1, da bi 14 minuta kasnije Demirović krunisao kontranapad i asistenciju Undava koji je izvršio egzekuciju za nedostižnih 4:1.
Sve što je Bajer uradio, bilo je smanjenje poraza preko Maze, pa su "farmaceti" pretrpeli drugi uzastopni poraz u šampionatu.
U istom terminu je Lajpcig pobedio Šalke 2:0 (1:0), bez srpskog reprezentativca Andrije Maksimovića, koji nije bio ni u protokolu.
Bivši fudbaler Crvene zvezde je igrao u prethodnim mečevima, pa je njegov izostanak bio iznenađujuć. Pobedu gostima doneli su Nusa i Kardoso.
BUNDESLIGA, 8. kolo
Petak
Elverzberg - Majnc 4:1 (3:0)
/Kajdel 7, Onjeka 26, Kratenmaher 45+1, Kembel 90+1 - Holerbah 90+2/
Subota
Augzburg - Frajburg 1:2 (1:0)
/Gregorič 18 - Matanović 65, Iri 85/
Borusija Menhengladbah - Paderborn 0:0
Bajer Leverkuzen - Štutgart 2:4 (1:2)
/Šik 28, Maza 79 - Demirović 14, 65, Leveling 22, El Kanus 51/
Šalke - Lajpcig 0:2 (0:1)
/Nusa 37p, Kardoso 78/
Verder - Hofenhajm 2:0 (0:0)
/Fulkrug 57, Dinkči 82/
Bajern Minhen - Borusija Dortmund 18.30
Nedelja
15.30: Union Berlin - Keln
17.30: Ajntraht Frankfurt - Hamburger
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