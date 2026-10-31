TUŽILAŠTVO O DŽAKOVIMA ISPRED GO ZEMUN: Nema krivičnog dela, u pitanju škartirana dokumentacija
TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da su, nakon prijave građana da su 30. oktobra ispred Gradske opštine Zemun iznošeni i bacani džakovi sa uništenim službenim spisima, odmah preduzete sve neophodne istražne radnje i da za sada nisu utvrđeni osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.
"Na osnovu preduzetih radnji utvrđeno je da se u pronađenim džakovima nalazila škartirana dokumentacija, odnosno kopije službenih spisa, dok se originalna dokumentacija nalazi u prostorijama Gradske opštine Zemun, u šta se javni tužilac neposredno uverio izvršenim uvidom. Imajući u vidu navedeno, kao i ostala prikupljena obaveštenja i dokaze, za sada nisu utvrđeni osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti", navodi se u saopštenju.
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu navodi da je javni tužilac, zajedno sa policijskim službenicima PS Zemun, odmah po prijavi izašao na lice mesta i preduzeo radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja i obezbeđivanja dokaza.
Ističe se da su, po nalogu javnog tužioca odmah, obavljeni razgovori sa ukupno 21 osobom, među kojima su očevici događaja, zaposleni koji su učestvovali u iznošenju džakova, zaposleni u nadležnim službama Gradske opštine Zemun, načelnica Odeljenja za javne nabavke, načelnik Službe za zajedničke poslove, kao i predsednik Gradske opštine Zemun.
Razgovori su, pojašnjavju iz tužilaštva, obavljeni radi prikupljanja obaveštenja o poreklu dokumentacije, razlozima njenog uništavanja, načinu i vremenu iznošenja, kao i o licima koja su izdala naloge za takvo postupanje.
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu dodaje da će nastaviti da prati sve okolnosti ovog događaja i, ukoliko se pojave nove činjenice ili dokazi, preduzeće odgovarajuće radnje iz svoje nadležnosti.
Istovremeno, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu će, kako se navodi, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, sa posebnom pažnjom pratiti sva saznanja i prijave koje se odnose na eventualne nezakonitosti u radu svih institucija na teritoriji svoje nadležnosti, bez izuzetka.
"U tom cilju, Tužilaštvo će nalagati nadležnim policijskim stanicama preduzimanje odgovarajućih mera i radnji, uključujući pojačano prisustvo policijskih patrola u okolini institucija, kada za to postoje zakonski uslovi, radi blagovremenog uočavanja i sprečavanja eventualnog nezakonitog iznošenja, uklanjanja, uništavanja ili prikrivanja službene dokumentacije i drugih dokaza koji mogu biti od značaja za krivični postupak", navodi se u saopštenju.
Ističe se da će Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu će, kao i do sada, blagovremeno obaveštavati javnost o svim činjenicama koje mogu biti saopštene bez ugrožavanja interesa postupka.
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