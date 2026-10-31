Čuveni univerzitet i bivši Jokićev trener žele Lukića: Srpski biser zaludeo Amere
Veliko interesovanje vlada za Matiju Lukića.
Matija Lukić nalazi se na radaru nekih od najpoznatijih američkih univerzitetskih košarkaških programa, a već početkom narednog meseca krenuće u SAD kako bi razmotrio gde bi mogao da nastavi karijeru.
Mladi srpski košarkaš tokom osam dana trebalo bi da poseti sedam univerziteta: Djuk, Boston, BYU, NC Stejt, Severnu Karolinu, Jukon, Jutu i Vašington, prenosi Džonatan Givoni.
Posebno se izdvaja Severna Karolina, koju predvodi Majk Melou, bivši trener Denvera, sa kojim je osvojio NBA titulu 2023. godine.
Lukić iza sebe ima odličnu godinu u mlađim reprezentativnim kategorijama. Na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina 2026. prosečno je postizao 16,1 poen, uz 4,4 skoka i 2,4 asistencije, a Srbiji je pomogao da stigne do finala. U porazu u borbi za titulu protiv SAD zabeležio je 16 poena, sedam skokova i četiri asistencije. Dobre igre potvrdio je i na ANGT turniru u Rijeci, gde je proglašen za najkorisnijeg igrača, nakon što je u finalu postigao 38 poena.
Lukić je prethodno nastupao za Saragosu u ACB ligi i FIBA Evrokupu, a ugovor sa španskim klubom ostavlja mu mogućnost da karijeru nastavi u američkoj univerzitetskoj košarci.
Posle obilaska univerziteta srpski košarkaš odlučiće koji program najviše odgovara njegovim planovima.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Kako je Srbija glasala u trci za Zlatnu loptu? Iznenadićete se izborom
31. 10. 2026. u 16:30
NE ŽELIM DA DUDIĆ MOLI NAVIJAČE! Javio se Lalatović: "Neka ga Srbija pamti po..."
31. 10. 2026. u 16:20
Ni Barselona, ni Real! La liga ima novog lidera! (VIDEO)
31. 10. 2026. u 16:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)