Košarka

Čuveni univerzitet i bivši Jokićev trener žele Lukića: Srpski biser zaludeo Amere

У. Ћ.

31. 10. 2026. u 17:57

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Veliko interesovanje vlada za Matiju Lukića.

Чувени универзитет и бивши Јокићев тренер желе Лукића: Српски бисер залудео Амере

FOTO: KSS

Matija Lukić nalazi se na radaru nekih od najpoznatijih američkih univerzitetskih košarkaških programa, a već početkom narednog meseca krenuće u SAD kako bi razmotrio gde bi mogao da nastavi karijeru.

Mladi srpski košarkaš tokom osam dana trebalo bi da poseti sedam univerziteta: Djuk, Boston, BYU, NC Stejt, Severnu Karolinu, Jukon, Jutu i Vašington, prenosi Džonatan Givoni.

Posebno se izdvaja Severna Karolina, koju predvodi Majk Melou, bivši trener Denvera, sa kojim je osvojio NBA titulu 2023. godine.

Lukić iza sebe ima odličnu godinu u mlađim reprezentativnim kategorijama. Na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina 2026. prosečno je postizao 16,1 poen, uz 4,4 skoka i 2,4 asistencije, a Srbiji je pomogao da stigne do finala. U porazu u borbi za titulu protiv SAD zabeležio je 16 poena, sedam skokova i četiri asistencije. Dobre igre potvrdio je i na ANGT turniru u Rijeci, gde je proglašen za najkorisnijeg igrača, nakon što je u finalu postigao 38 poena.

Lukić je prethodno nastupao za Saragosu u ACB ligi i FIBA Evrokupu, a ugovor sa španskim klubom ostavlja mu mogućnost da karijeru nastavi u američkoj univerzitetskoj košarci.

Posle obilaska univerziteta srpski košarkaš odlučiće koji program najviše odgovara njegovim planovima.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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